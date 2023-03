Mare Fuori e Sanremo 2023 si dividono le classifiche degli ascolti Il Festival di Sanremo occupa la maggior parte della top 10 dei singoli più ascoltati della settimana, ma anche Masre Fuori si difende.

A cura di Redazione Music

Sanremo e Mare Fuori. Mare Fuori e Sanremo. Sono loro, con l'eccezione dell'esordio di Finesse (con tre nomi grossi come feat) a dividersi la top 10 dei singoli più ascoltati in Italia questa settimana. Il Festival continua a fare la voce grossa a poco meno di un mese dalla vittoria di Marco Mengoni e della sua "Due vite". Le canzoni del Festival hanno fatto incetta di certificazioni e continuano a dominare la classifica FIMI dei singoli, sebbene questa settimana vedano un paio di posizioni occupate dalle canzoni che fanno da colonna sonora a Mare Fuori, la serie di Rai1 (visibile anche su Netflix) che sta appassionando gli adolescenti.

Un fenomeno televisivo importante che, però, avendo come target un pubblico giovanissimo, ha anche saputo declinare molto bene quello che è il lato musicale (la colonna sonora è firmata da Stefano Lentini), giocando con gli stilemi della trap, interpretata anche dai protagonisti. Ma andando per ordine si può vedere come il podio di questa settimana rispecchia quello della settimana scorsa, non cambia, confermando Sanremo dominatore, con Lazza che continua a mantenere la testa con la sua "Cenere", seconda classificatasi sul palco dell'Ariston, mentre la vincitrice "Due vite" è al secondo posto, mentre Mr Rain con "Supereroi" mantiene il terzo posto, confermando, pur con posizioni diverse, il podio del Festival.

È in quarta posizione che fa capolino Mare fuori, grazie, questa volta a "Origami all’alba”, il nuovo singolo di CLARA (che nella serie interpreta la giovane trapper milanese Crazy J), scritta in collaborazione con Matteo Paolillo (alias Edoardo Conte nella serie) e presentata in anteprima durante le ultime puntate della terza stagione della serie. Al quintio posto c'è "Gelosa" l'esordio del producer Finesse che debutta alla grande con Guè, Shiva e Sfera Ebbasta, mettendosi alle spalle "Il bene nel male" di Madame, "Tango" di Tananai e "Due" di Elodie, mentre a chiudere la top 10 ci pensano "Made in Italy" di Rosa Chemical e proprio "‘O mar for", la canzone ufficiale della serie, scritta dal compositore Stefano Lentini con Lolloflow e Raiz, cantata da Icaro, nome d'arte di Matteo Paolillo che nella serie interpreta proprio Edoardo.