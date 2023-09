Testo e significato di Un’altra storia, Marco Mengoni, Franco126 e il ricordo del primo amore Dopo aver festeggiato il quinto disco di platino di Materia e la nuova firma in Sony, Marco Mengoni pubblica una nuova versione di Un’altra storia con Franco126. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Marco Mengoni e Franco 126

Il momento magico di Marco Mengoni sembra inarrestabile, con l'autore di Ronciglione che nelle score ore ha pubblicato il suo nuovo singolo, Un'altra storia, in collaborazione con Franco126. Si tratta di un riadattamento di un brano pubblicato, in quel caso da solista, nell'ultima edizione del suo album: Materia (Prisma). Il brano arriva a poche ore dal rinnovo con l'etichetta Sony Music, ma soprattutto dopo il quinto platino conquistato dal suo ultimo progetto: Materia. Proprio la presentazione del nuovo singolo, in collaborazione con l'autore di Multisala, era stato annunciato dopo il quinto disco di platino, con un post su Instagram che recitava: "Materia diventa cinque volte Platino! Per festeggiare ho chiamato un amico". Nel frattempo, il suo tour negli stadi nel 2023 è stato certificato disco di diamante, a pochi giorni dalla partenza del suo viaggio europeo con il Marco Mengoni European Tour: prima tappa il 18 ottobre a Barcellona. Qui testo e significato di Un'altra storia.

Il testo di Un'altra storia

Al mondo non esiste nessuna

Come te che mi guardi

Con gli stessi occhi tristi

Quando fuori c’è il sole

Hai una strana forma di malinconia

Che mi ricorda che ogni cosa è mia

Solamente a metà

Mi saluti con un cenno

E non so se ti rivedrò domani

Oppure mai più

Guardarsi indietro è un’abitudine

Lo spettatore del tuo film

Non sei mai tu

Non mi dici neanche una parola

Guardo la tua ombra farsi piccola

Fino a scomparire

Leggi anche Marco Mengoni chiude il cerchio e invita Ariete per duettare su Due Nuvole al Circo Massimo

E ti vorrei rincorrere

Lo so bene che vuoi scappare

Ma non ti puoi nascondere

Come un abbraccio sulle scale

Ma lo sai da te

Anche adesso che sei lì da solo

Che cos’hai da sorridere?

Te lo giuro, non sto scherzando

Ti ricordi quando ti dicevo

Ho avuto solo te?

Quando ci si ammazza

Il tempo vola

Lo sappiamo entrambi

È un’altra storia

Le imperfezioni delle tue manie

Ancora mi portano via

E ci bastavano due bollicine

Per fottere la nostalgia

Siamo ragazzi perduti

Che si son riconosciuti

Al primo sguardo

Le ore, i secondi, i minuti

Passano muti come

Quando stai aspettando

E adesso so dove sei

Se solo sapessi dove sono io

Ti chiederei come stai

Se solo sapessi come dirti addio

E tu, lanci un desiderio a una fontana

E lo guardi arrugginire

E ti vorrei rincorrere

Lo so bene che vuoi scappare

Ma non ti puoi nascondere

Come un abbraccio sulle scale

Ma lo sai da te

Anche adesso che sei lì da sola

Che cos’hai da sorridere?

Te lo giuro, non sto scherzando

Ti ricordi quando ti dicevo

“Ho avuto solo te”?

Quando ci si ammazza

Il tempo vola

Lo sappiamo entrambi

È un’altra storia

E accorgersi in un attimo

Che è notte e siamo fuori

Andiamo senza meta

Sotto agli occhi dei lampioni

Tanto ci porta via il vento

Tu resta immobile

La strada sembra un deserto

E ti vorrei rincorrere

Lo so bene che vuoi scappare

Ma non ti puoi nascondere

Come un abbraccio sulle scale

Ma lo sai da te

Anche adesso che siam qui da soli

Che cos’hai da sorridere?

Te lo giuro, non sto scherzando

Ti ricordi quando ti dicevo

“Ho avuto solo te”?

Quando ci si ammazza

Il tempo vola

Lo sappiamo entrambi

È un’altra storia

Il significato di Un'altra storia

Un'altra storia è il nuovo singolo di Marco Mengoni, in collaborazione con Franco126: al brano hanno partecipato alla produzione Giovanni Pallotti, Francesco Katoo Catitti e Benjamin Ventura, mentre alla scrittura Catitti, Davide Petrella e lo stesso Franco126. La nuova versione di Un'altra storia, che vede Franco126 nella prima strofa del brano, introduce il tema della nostalgia: un rapporto in cui la partner "ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia, solamente a metà". Il senso di ripetitività nel racconto della storia d'amore viene ribaltato, con il titolo Un'altra storia che invece racconta "la prima storia d'amore", in cui il protagonista mostra le sue vulnerabilità, quando canta: "Che cos’hai da sorridere? Te lo giuro, non sto scherzando, ti ricordi quando ti dicevo ho avuto solo te?". Nella strofa di Franco126, riemerge anche il lato malinconico del brano, dalle "bollicine che fottono la nostalgia" all'immagine del lancio della monetina nella fontana: "E tu, lanci un desiderio a una fontana e lo guardi arrugginire".