Marco Mengoni porta le pizze ai suoi fan in attesa del concerto: “Al nostro inizio” Mengoni ha sorpreso i tanti fan accampati duori dal palazzetto di Modena in attesa della data zero del suo tour, presentandosi con una pila di cartoni delle pizze. Si è poi fermato a mangiare un boccone insieme a loro, “brindando” alle nuove date.

A cura di Giulia Turco

Marco Mengoni si improvvisa porta pizze per i suoi fan. È successo subito prima delle prove per il suo tour nei palazzetti. La data zero dello scorso 2 ottobre non poteva andare meglio per i tanti spettatori accorsi ad assistere, che si sono visti ricambiare l’affetto da parte del cantante con un’inaspettata sorpresa.

Mengoni mangia un boccone con i fan prima delle prove

La scena è stata ripresa da un video pubblicato sul profilo Tik Tok di Marco Mengoni: “Sempre insieme! Pronti per #MengoniLive2022 #dietrolequinte”, scrive il cantante a corredo del video. Di certo non se lo aspettavano i tanti fan che hanno atteso ore accampati fuori dal Grana Padano Arena & Theatre di Mantova pur di accaparrarsi un posto tra le prime file della sua data zero. Eppure Mengoni ha sorpreso tutti uscendo dal back stage con in mano una pila di cartoni delle pizze. I fan, emozionati, hanno commentato il momento sui social. “Tu sei speciale. Grazie mille, Marco”, scrive uno di loro. E ancora: “Trovatelo un altro come lui”, oppure “Solo tu potevi fare un gesto del genere”. Uscito dal palazzetto, Mengoni si è poi trattenuto insieme ai fan facendo a se stesso un augurio: "A questo ri inizio!", ha detto addentando una fetta delle pizze spartite con il suo pubblico.

Il nuovo album e il tour di Marco Mengoni

Per il cantante è di nuovo tempo di tornare ad esibirsi dal vivo con il suo nuovo ed ultimo progetto, Materia, secondo capitolo della trilogia in uscita il prossimo 7 ottobre. Dell’album di Mengoni fanno parte anche diverse collaborazioni nate dal sodalizio con artisti di vario genere. Si va da La Rappresentante di Lista a Bresh fino a Samuele Bersani. Oltre all’ultimo singolo Tutti i miei ricordi, l’album contiene Ma stasera, Cambia un uomo e Mi fiderò, nata dalla collaborazione con Madame.