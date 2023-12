Marco Mengoni, polemica per concerto di Capodanno: “Costerà 1 milione di euro di cui 250 mila per lui” Marco Mengoni è atteso a Cagliari per tenere un concerto la notte di Capodanno. L’evento rischia di saltare.

Marco Mengoni è atteso a Cagliari per tenere un concerto la notte di Capodanno, ma l'evento potrebbe saltare. In queste ore, infatti, si stanno scatenando le polemiche sui costi della serata che gravano sul Comune. Il costo complessivo sarebbe di un milione di euro, di cui 250 mila euro costituirebbero il cachet del cantante.

Le polemiche per i costi del concerto di Capodanno

Come riporta il Corriere della Sera, la consigliera di minoranza e capogruppo in Consiglio di Orizzonte Comune, Marzia Cilloccu, ha spiegato che "spendere così tanti soldi pubblici per il concerto di Capodanno è inopportuno". Un altro aspetto che ha creato scalpore è il fatto che il concerto sarebbe a numero chiuso: ammessi 28 mila spettatori. Dura la critica di Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti: "Inutile portare in città il cantante più bravo del mondo se poi alla fine il concerto di Capodanno lo devi fare a numero chiuso". A esprimere disappunto anche operatori turistici e gestori di strutture ricettive, perché nonostante l'innegabile nome di richiamo scelto per festeggiare l'arrivo del Capodanno, molte stanze sarebbero ancora libere, dunque non sarebbero arrivati i turisti sperati.

La decisione sul concerto di Marco Mengoni sarà presa lunedì 11 dicembre

Unione Sarda riporta la dichiarazione di Maria Dolores Picciau, assessora comunale alla Cultura e spettacoli, che fa sapere che il concerto non è ancora stato confermato. La decisione verrà presa lunedì. Inoltre, smentisce l'indiscrezione secondo la quale per accedere all'evento sarebbe necessario acquistare il biglietto:

Tutto sarà deciso lunedì 11 dicembre, durante la riunione in Prefettura. Ma una cosa posso dirla: questa storia dei biglietti, per quanto gratuiti, per entrare al concerto di Capodanno, è un’invenzione. Il Comune non ne ha mai parlato.