Marco Mengoni commosso prima del concerto al Circo Massimo: “Mai stato sul palco prima di esibirmi” Marco Mengoni prima dell’ultimo concerto del tour estivo stasera, 15 luglio, dal palco del Circo Massimo ha parlato ai microfoni del Tg1. Commosso per l’affetto dei fan, li ha ringraziati: “Questo è uno dei regali più belli che mi abbiano fatto nella vita”.

A cura di Gaia Martino

Questa sera, sabato 15 luglio, Marco Mengoni chiude il tour estivo nella magnifica cornice del Circo Massimo. Prima di esibirsi, il cantante, due volte vincitore del Festival di Sanremo, è intervenuto ai microfoni del Tg1 e non è riuscito a trattenere la commozione per l'affetto dei fan presenti.

Le parole di Marco Mengoni

Dal palco del Circo Massimo, prima di esibirsi nell'ultimo concerto del tour estivo, Marco Mengoni ai microfoni del Tg1 ha parlato del suo lungo viaggio in ascesa nel mondo della musica: "Questo è stato un viaggio eccezionale, ho ringraziato in tutti i concerti tutti coloro che mi hanno permesso di fare tutto questo, è tutto grazie ai fan. Li ringrazio tutte le sere che sono sul palco". Alle sue spalle i fan non hanno mai smesso di urlare il suo nome, in attesa di ascoltare le sue canzoni. Così il cantante non è riuscito a trattenere la commozione e con la voce tremolante ha commentato: "Questa è la prima volta che mi trovo sul palco prima di iniziare il concerto, è uno dei regali più belli che mi abbiano fatto nella vita, è tutto pazzesco". Prima di chiudere il collegamento ha cantato Due Vite ai microfoni del telegiornale facendosi accompagnare dalla voce di tutti i presenti.

Gli ospiti e la scaletta dell'ultima data del Tour estivo

Questa sera Marco Mengoni ospiterà sul palco Elodie, con la quale ha dato vita a Pazza Musica, diventata ormai una hit, poi Samuele Bersani, Bresh e Gazzelle. Con il pubblico romano ripercorrerà quasi 15 anni di carriera segnata da 75 dischi di platino, successi conosciuti su scala mondiale e le hit più recenti. Questa la possibile scaletta della serata: