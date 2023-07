Marco Mengoni chiude un tour trionfale con la festa al Circo Massimo, in autunno le tappe in Europa Con la serata del 15 al Circo Massimo si è chiuso il tour negli stadi del vincitore dell’ultimo Sanremo. Una grande festa, prima delle tappe in otto città europee il prossimo autunno.

A cura di Andrea Parrella

È andata in scena al Circo Massimo la grande festa finale di Marco Mengoni, che ha chiuso a Roma, sabato 15 luglio, con uno show che ha raccontato gli ultimi due anni di successi e i suoi 13 anni di carriera, dagli esordi fino alla pubblicazione della trilogia Materia, oltre che la vittoria del Festival di Sanremo, il secondo della sua carriera. un evento celebrativo a pochi giorni dalla conclusione formale del Marco Negli Stadi 2023, il primo tour negli stadi che si è chiuso con il sold out allo Stadio San Siro di Milano.

Gli ospiti di Marco Mengoni al Circo Massimo

Uno spettacolo, quello al Circo Massimo, iniziato già dal pomeriggio. Dalle 16.30 si sono alternati sul palco diversi DJ Set. Ad accompagnare Mengoni nel corso della giornata ci sono tanti artisti, colleghi e amici che sono stati parte del progetto Materia. Tra questi Dardust, Crookers, Estremo e Whitemary che si sono alternati sul palco. Tanti, inoltre, gli ospiti che hanno accompagnato sul palco l'artista durante la serata. Da Samuele Bersani a Bresh, passando per Elodie e Gazzelle.

Il tour europeo di Mengoni in autunno

Una festa, che consacra definitivamente Marco Mengoni come uno degli artisti più influenti della scena italiana. Un cantante che negli ultimi due anni è riuscito nell'obiettivo di raggiungere una dimensione che ha valicato anche i confini nazionali, come ha provato la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest dello scorso maggio e come confermerà il tour europeo che partirà il prossimo autunno, come naturale continuazione degli show nei più grandi stadi d'Italia con cui Mengoni ha segnato l'inizio dell'estate musicale italiana. Otto le città europee che Mengoni toccherà con il suo tour in Europa a partire dal prossimo 18 ottobre a Barcellona (Sant Jordi Club), il 21 ottobre 2023 a Bruxelles (Forest National), il 23 ottobre 2023 ad Amesterdam (AFAS Live), il 25 ottobre 2023 a Parigi (Zénith Paris), il 27 ottobre 2023 a Francoforte (Jahrhunderthalle), il 29 ottobre 2023 a Vienna (Gasometer), il 31 ottobre 2023 a Zurigo (Hallenstadion) e il 2 novembre 2023 a Monaco (Olympiahalle).