Marco Mengoni annuncia Materia (Prisma), l’ultimo album della trilogia uscirà poco dopo l’Eurovision Marco Mengoni ha annunciato l’uscita di Materia (Prisma) album che chiude la trilogia Materia e che uscirà pochi giorni dopo la sua partecipazione all’Eurovision.

A cura di Francesco Raiola

La cover di Materia (Prisma) di Marco Mengoni

Marco Mengoni ha annunciato "Materia (Prisma)", il terzo e ultimo capitolo della trilogia Materia, composta da "Materia (Terra)" e "Materia (Pelle)". Il nuovo album del vincitore del festival di Sanremo uscirà il 26 maggio per Epic Records Italy / Sony Music Italy. Questo ultimo capitolo ha come specifica "prisma" perché questo "come l’uomo, ha la capacità di assorbire esperienze, filtrarle per analizzarle e poi restituirle scomposte in una miriade di colori, e così è questo album che, a chiusura della trilogia, ci permette di avere uno sguardo sulla realtà attraverso diversi punti di vista e prospettive, svelando e abbracciando in questo modo un mondo di sfumature nascoste ed uniche" stando a quanto riporta il comunicato stampa con cui si lancia questo nuovo lavoro.

Mengoni è impegnato in queste settimane a portare in giro per l'Europa la propria musica, in vista del suo secondo Eurovision Song Contest che si terrà a Liverpool dal 9 al 13 maggio. Mengoni sarà protagonista con "Due vite", la canzone con cui ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo e che, nella versione riarrangiata per l'occasione, gli darà la seconda possibilità di contendersi uno degli eventi musicali più seguiti al mondo e migliorare il settimo posto del 2013 con "L'essenziale". Il cantautore, quindi, porterà sul palco inglese il singolo scritto con Davide Petrella e Davide Simonetta che ha già raggiunto il doppio disco di platino e raggiunto e il cui video ufficiale ha raggiunto 50 milioni di visualizzazioni.

Con "Prisma", quindi Marco Mengoni chiude questa lunga trilogia che ha visto anche l'uscita di un album live e "un percorso in tre album che presenta tre anime differenti, ma complementari, iniziato a dicembre 2021 con Materia (Terra) – progetto che parte dalle origini e dalle radici di Marco Mengoni – e proseguito ad ottobre 2022 con Materia (Pelle) – disco in cui il cantautore presenta le sue ricerche musicali, le contaminazioni e i suoni provenienti da tutto il mondo" come si legge sempre nella nota stampa. Dopo l'Eurovision, Mengoni sarà impegnato con un tour negli stadi che dopo la data zero di Bibione (17 giugno), lo vedrà impegnato a Padova (20 giugno), Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio), Milano (8 luglio), prima del gran finale live il 15 luglio al Circo Massimo a Roma.