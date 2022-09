Marco Mengoni annuncia “Materia (Pelle)” e prepara il tour nei palazzetti Si chiamerà “Materia (Pelle)” il prossimo album di Marco Mengoni che uscirà a ottobre, proprio quando partirà il suo tour nei palazzetti.

A cura di Redazione Music

Marco Mengoni ha annunciato il secondo album del suo ultimo progetto e così dopo "Materia (Terra)" uscirà "Materia (Pelle)" che sarà disponibile a partire dal 7 ottobre. Sarà il secondo capitolo di una trilogia con cui il cantante vuole mostrare tutte le sue sfaccettature e i suoi amori musicali, mostrando "le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità" e soprattutto la voglia di ritornare alle radici che nel caso specifico vuol dire tornare alla black music, al soul, funk e R'n'B, e dall'altra, materialmente, un ritorno alla famiglia. Nelle prossime settimane capiremo in che modo Mengoni declinerà questa idea in questo nuovo album.

A breve, quindi, ci aspettiamo l'uscita di un nuovo singolo da cui cominceremo a capire un po' che direzione musicale ha preso Mengoni per questo nuovo progetto. Intanto l'annuncio è arrivato proprio quando il primo lavoro ha raggiunto la seconda certificazione di platino grazie anche ai successi di canzoni come "No stress", "Mi fiderò (feat Madame)" e soprattutto "ma stasera", tra le altre, che lo hanno portato a decine di milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming e gli hanno permesso di raggiungere le posizioni alte (e la testa) delle classifiche radiofoniche delle canzoni più trasmesse in Italia.

L'album farà anche da accompagnamento per le prossime date live. Dopo i due concerti negli stadi, a Roma e Milano, infatti, Mengoni comincerà proprio a ottobre un tour nei palazzetti italiani. Il cantante, quindi, sarà impegnato a Mantova (2 ottobre e 3 ottobre), Milano (5 ottobre, 7 ottobre, 8 ottobre, 10 ottobre), Torino (12 ottobre), Bologna (14 ottobre), Pesaro (16 ottobre), Firenze (18 ottobre), Roma (21 ottobre e 22 ottobre) ed Eboli (27 ottobre). I biglietti per la quarta data di Milano, per il live di Firenze, per la seconda tappa di Roma e per la serata a Eboli di MENGONI LIVE 2022 sono disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Per maggiori informazioni: livenation.it