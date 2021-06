in foto: Marco Mengoni (Ph Alvaro Beamud Cortes)

I fan lo sospettavano, sia Marco Mengoni che la sua manager aveva accennato qualcosa sui social nei giorni scorsi e ora sappiamo a chi si doveva la campagna marketing virale che aveva proiettato sui muri di Roma e Milano delle scritte misteriose. Si chiama "Ma stasera" il nuovo singolo del cantante di Ronciglione che sarà pubblicato il prossimo 18 giugno e che segna il suo ritorno a due anni dall'ultimo progetto discografico "Atlantico / On Tour" e tre dall'ultimo in studio, ovvero "Atlantico". Mengoni ha anche annunciato due date negli stadi a Roma e Milano.

Di cosa parla Ma stasera

La canzone, che Mengoni firma assieme a Davide Petrella (mentre la musica è firmata Catitti/Abbate/Petrella) "è la fotografia di un rapporto umano vero, complicato, ricco di contraddizioni, con i versi che si susseguono come in contrapposizione l’uno con l’altro per raccontare questa complessità – come si legge nella nota stampa -. ‘MA STASERA' è anche un invito a concentrarsi sull’attimo che sta per arrivare, un invito a dare il giusto peso e valore ad ogni momento di questa socialità che sta tornando, a riflettere sulla ripartenza dopo un periodo complicato, ripartenza che inizia proprio da “'questa sera' e che ci proietta in un futuro nuovo".

in foto: Marco Mengoni (Ph Alvaro Beamud Cortes)

Una canzone disco-funk con Purple Disco Machine

Pare che Mengoni abbia scelto sonorità disco-funk ed elettroniche anni 80 – ripensate per suonare comunque contemporanee – per questo ritorno, stando a quanto comunica la nota stampa ufficiale che presenta il progetto. E non è un caso che la produzione sia stata affidata al dj/producer tedesco Tino Piontek che noi conosciamo come Purple Disco Machine, autore della hit Hypnotized che ha dominato le radio italiane nell'estate/autunno del 2020. Il producer collabora per la prima volta con un artista italiano e la loro unione ha portato a "un incontro tra digitale e analogico, ‘sintetico' e ‘suonato' insieme, in grado di unire drum machine, basso synth e batteria elettronica con archi, piano e chitarre suonate".

Il video di Ma Stasera

Dal 21 giugno, poi, ci sarà anche il video ad accompagnare il singolo. Per quello che si sa è stato realizzato in Sardegna, nella Maddalena ed è stato girato da Roberto Ortu: "Un video ricco di riferimenti ad elementi iconici e senza tempo degli anni Ottanta che continuano a vivere anche oggi, immagini che parlano di viaggio, libertà, amicizia, importanza di vivere il qui e ora, dal sapore estivo pizzicato da quel sentimento agrodolce che accompagna le giornate e le sere di questa stagione"

Il tour Marco negli Stadi

L'idea di Mengoni, quindi, è proprio quello di dare un segnale di ripartenza, anche nelle sonorità. E contestualmente al lancio del nuovo progetto, il cantante ha anche annunciato le sue prime due date negli stadi. "Marco negli stadi", infatti, per adesso si terrà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Per annunciarlo, Mengoni ha scelto di lanciarlo con un video in cui percorre insieme al suo team di lavoro il ring ciclistico attorno a Milano che si chiama "AbbracciaMi", fino ad arrivare allo Stadio di San Siro, entrare e formare "Ma stasera" con dei led luminosi.

Come acquistare i biglietti

Per quanto riguarda i biglietti per le date di Milano e Roma saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 17 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire da venerdì 18 giugno alle ore 11 sui siti di Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.