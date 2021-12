Manuel Agnelli sui Maneskin ospiti a X Factor: “Il loro successo ispirerà una generazione” In vista della finale del 9 dicembre, che vedrà ospiti i Maneskin con i Coldplay, Manuel Agnelli ha detto: “Il loro successo ispirerà una generazione”.

Arrivati a un passo dalla finale di X Factor 2021, non sono mancate le sorprese nella semifinale, che ha visto l'eliminazione di Erio a vantaggio dei Baltimora di Manuel Agnelli. Davanti al pubblico del Forum D'Assago, adesso, ci saranno quattro artisti molto diversi tra loro: gIANMARIA, i Baltimora, Fellow e Bengala Fire. Un artista per ogni giudice, in una finale che sarà un'evento internazionale grazie a due grandi presenze come ospiti: da una parte il ritorno al passato per i Maneskin, che ritornano nella trasmissione che li ha lanciati nel 2017, dall'altra i Coldplay dopo il successo di "Music of The Spheres". Una grande serata preceduta dalla conferenza stampa dei giudici e degli artisti, che hanno voluto raccontare le proprie emozioni prima del 9 dicembre, la data segnata in rosso sul calendario. Negli occhi di tutti la tensione per il momento, con i giudici che hanno cercato di infondere tranquillità e voglia di essere liberi su quel gran palco ai propri artisti.

Il favorito per la finale non può che essere gIANMARIA, una delle anime più profonde dell'attuale edizione del talent musicale, con al suo fianco la sua giudice Emma Marrone. Dopo la perdita di Erio, e contemporaneamente alla presentazione del suo nuovo singolo "Senza Saliva", il giovane cantante vicentino ha espresso la sua voglia di non lasciarsi costringere in una gabbia musicale: "Non credo esista il suono giusto. Il messaggio si può esprimere in mille modi o suoni. Io, in generale, preferisco le sonorità moderne a quelle del passato e nello specifico mi piacciono il pop, la trap e il rap. Non credo esista la formula perfetta per il mio cantautorato". Una cosa è certa: le sue liriche per adesso hanno segnato l'edizione e il talento vicentino avrà un ampio pubblico che attende un suo progetto ufficiale alla fine di questo talent.

La parola passa a Manuel Agnelli, che commenta il ritorno trionfante dei Maneskin a X Factor 2021 dopo il loro viaggio nord-americano e dopo le conquiste internazionali, dall'Eurovision Song Contest 2021 all'EMA: "I ragazzi rappresentano ormai il sogno italiano, sono l'esempio che in realtà un ragazzo che oggi si mette a suonare, magari con una band, può sognare di esportare all'estero la propria musica. Io sono nato in un'Italia differente, in cui questo tipo di cosa non poteva accadere. Il loro merito è stato quello di aprire gli occhi a tutti i ragazzi e dargli la possibilità di sognare di diventare una band internazionale". In finale, sotto il suo comando, arrivano i Bengala Fire, che per adesso allontanano l'idea di riproporre un brano in italiano, come accaduto nella scorsa puntata con Motta: "Sarà molto difficile proporci così, non vorremmo proporre una traduzione di un testo inglese in italiano. Sicuramente cantare con Motta è stata una grande esperienza per noi, adesso ci godremo il palco". L'ultima parola a Mika, che ha commentato la crescita degli artisti, soprattutto di Fellow, che partito da sottovalutato, si gioca una finale con una grande speranza: "Ieri ho avuto l'impressione che gli artisti in gara abbiano fatto un salto, soprattutto nella manche coi featuring. Il format, ma anche l'atteggiamento degli artisti che vengono qui, sembra essere cambiato rispetto al passato. Sappiamo che la finale sarà anche influenzata dall'apertura a un pubblico più ampio, da Now Tv a TV8, e questa cosa l'abbiamo presa in considerazione io e Fellow. Lui può convincere sicuramente questo pubblico".