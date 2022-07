Mahmood spiazza i fan: “Infiammazione alle corde vocali, devo stare a riposo”, quali date saltano L’annuncio di Mahmood su Instagram: “Devo rimandare alcune date perché sto cercando di guarire da un’infezione alle corde vocali”

A cura di Vincenzo Nasto

Mahmood 2022, screenshoot storia Instagram @mahmood

Dopo aver annunciato il rinvio negli scorsi giorni della data di Torre del Lago del 26 agosto per una "brutta infiammazione alle corde vocali", Mahmood ha deciso di confessare le sue condizioni in tre storie su Instagram. Un messaggio rivolto ai suoi fan, soprattutto quelli che avrebbero dovuto assistere allo spettacolo del Ghettolimpo Summer Tour in questi giorni. Prima Torre del Lago, poi Bellinzona e infine Iglesias: tre date che dovranno essere recuperate nella settimana successiva, dopo che il cantante ha affermato sui social che si asterrà dal canto fino al 2 agosto. Un volto dispiaciuto è quello che si pone di fronte alla telecamera, con il cantante che incomincia dicendo: "Ciao a tutti ragazzi, sono dispiaciutissimo nel dirvi che purtroppo devo rimandare la data di Torre del Lago".

La confessione sulle sue condizioni sui social

Un'infezione alle corde vocali sta bloccando il Ghettolimpo Summer Tour di Mahmood, uno dei protagonisti musicali dell'estate 2022, anche grazie al successo nei mesi precedenti, tra la vittoria del Festival di Sanremo 2022 con Blanco e la partecipazione all'Eurovision Song Contest 2022. Mahmood si sarebbe dovuto esibire nelle prossime ore nella provincia di Lucca, precisamente a Torre di Lago, per poi spostarsi il 29 luglio al Castle On Air di Bellinzona. Il mese di luglio si sarebbe dovuto chiudere con il viaggio a Iglesias, in Sardegna, dove si sarebbe dovuto esibire allo Stadio Comunale Monteponi. Ma tutto questo non avverrà, perché nelle ultime ore Mahmood ha voluto parlare ai suoi fan su Instagram, spiegando le sue condizioni: "Ciao a tutti ragazzi, sono dispiaciutissimo nel dirvi che purtroppo devo rimandare la data di Torre del Lago al 7 agosto, perché sto cercando di guarire nelle ultime settimane da un'infezione alle corde vocali. Chi è venuto alle mie ultime date, questo già lo sa".

Quando Mahmood ritornerà sul palco

Nelle storie su Instagram, il cantante cerchia in rosso anche la data in cui terminerà il proprio stato di riposo e astensione dal canto: "Mi hanno detto che devo stare a riposo fino al 2 agosto, quindi spero che anche le date di Bellinzona e Iglesias siano recuperabili. Sono super triste e spero di rivedervi il più presto possibile. Un bacio". La prossima esibizione dell'artista milanese quindi potrebbe essere il recupero della data di Torre del Lago il prossimo 7 agosto, per poi godersi l'estate, almeno per 20 giorni. Si ritornerà poi a Loano, in provincia di Savona, il 27 agosto, per poi chiudere il Ghettolimpo Summer Tour a settembre con le date di Mantova, Vicenza e Codigoro in provincia di Ferrara.