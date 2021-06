Renzo Rubino continua a cantare, a giocare e a organizzare uno degli eventi più interessanti dell'estate italiana: Porto Rubino. Arrivato alla terza edizione, questo festival itinerante in Puglia, continua nel suo obiettivo di celebrare la musica e l'ambiente, facendo del mare e delle terre pugliesi il proprio sfondo naturale. Partirà il 19 luglio da Polignano a Mare questo "evento musicale che celebra il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere", annunciato nel giorno in cui Rubino pubblica il suo nuovo singolo "Giocare", appunto, singolo che anticipa il suo nuovo album "Giocattoli Marevigliosi".

Il nuovo singolo Giocare

E Porto Rubino sarà anche l'occasione per raccontare in anteprima questo nuovo lavoro che segue di quattro anni "Il gelato dopo il mare" e uscirà il prossimo ottobre distribuito da Universal. Sarà, stando a quanto si legge nella nota stampa, un album di favole, di giochi in musica ("to play, jouer, abspielen, jolastu, hrát si, igra, speel sono tutte parole che significano GIOCARE ma anche SUONARE"), nato dalla voglia di divertirsi guardando ad artisti come Tim Burton con l'obiettivo di "guardare la vita con occhi di bambino per riappropriarsi dell'attitudine senza cui non esisterebbero la scoperta e la conoscenza".

Gli ospiti di Porto Rubino

Anche quest'anno Porto Rubino ospiterà tanti ospiti musicali nazionali e internazionali, mescolando i generi. Da Vinicio Capossela e Micah P. Hinson, a Francesca Michielin, passando per Mahmood, Margherita Vicario, Motta, Edoardo Bennato, Fulminacci, Michele Bravi, Roy Paci, Francesco Bianconi e Giovanni Truppi, a cui si aggiungeranno tre giovani artisti locali, i cui nomi verranno svelati in seguito, che apriranno una o più tappe dell’evento.

Il calendario di Porto Rubino