Mahmood ad Expo Dubai, il messaggio per l’Ucraina: “Dalla parte degli oppressi mai degli oppressori” Mahmood si trova ad ExpoDubai 2020 dove si esibirà con un concerto. Durante la presentazione della performance, il cantante ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà per l’Ucraina, in questo momento così difficile e delicato.

A cura di Ilaria Costabile

Mahmood si trova a Dubai per partecipare agli eventi dell'Expo 2020. Il cantante si esibirà in un concerto e in merito alla sua performance ha dichiarato di essere contento di poter prendere parte ad una manifestazione che mira ad un unire i popoli e le loro culture, soprattutto in un momento così delicato e in cui la pace diventa sempre più lontana.

Il messaggio rivolto all'Ucraina

Intervistato dall'Ansa, il vincitore di Sanremo ha parlato dei suoi progetti futuri, ma non ha perso occasione di commentare anche la nuova esperienza che lo attende nelle prossime ore, senza ovviamente dimenticare il conflitto in atto tra Russia e Ucraina che si sta intensificando giorno dopo giorno. A questo proposito Mahmood ha voluto sottolineare l'importanza di esibirsi in un contesto che dovrebbe promuovere l'unione tra i vari popoli, teatro ideale per diffondere un messaggio ben preciso

Sono convinto che sia importante essere qui oggi soprattutto per il momento storico in cui ci troviamo, visto cosa sta succedendo in Ucraina. È importante lasciare messaggi giusti e forti in un periodo come questo. Il messaggio lo lancerò soprattutto stasera col concerto, credo che sia quello di stare sempre dalla parte degli oppressi e mai degli oppressori. Questo è il messaggio base, la regola. Con la mia musica ho sempre parlato di inclusione a 360 gradi. Vedere i video che girano sui social in questo periodo fa male. Fa male vedere che nel 2022 la situazione non sia cambiata così tanto rispetto a guerre passate. Devo dire che bisogna cercare di aiutare e far sentire le persone aiutate, questo è importante.

Il concerto, quindi, si terrà nella serata di giovedì 3 marzo e il cantante, col supporto del suo team, ha pensato di realizzarlo in maniera diversa dal solito: "Abbiamo intrapreso una strada più acustica perché volevamo portare in un posto caotico come Expo Dubai qualcosa di più intimo, fare questo contrasto".

Mahmood vicino all'Eurovision

Dopo ExpoDubai 2020, il cantante si prepara per un tour che ho porterà in varie città italiane, per poi riprendere la carica necessaria per affrontare il palco dell'Eurovision Song Contest, dove già era stato a seguito della sua precedente vittoria di Sanremo. Nel corso di una conferenza stampa al padiglione italiano di Expo ha poi rivelato: "Viverlo con leggerezza alla fine può essere la risposta migliore, un po' come abbiamo fatto con Sanremo".