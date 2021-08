Madonna rivendica il suo amore per l’Italia: tra pizzica e Volare festeggia il compleanno in Puglia “Nel blu, dipinto di blu (Volare)” per segnare l’inizio del video che riassume il compleanno di Madonna in Italia e poi anche “Bella ciao” che dopo essere stata inserita ne “La casa di carta” è diventata una delle canzoni più amate e cantate al mondo. Madonna ha deciso di festeggiare i suoi 63 anni tornando nella sua terra d’origine, ovvero l’Italia.

A cura di Redazione Music

"Nel blu, dipinto di blu (Volare)" per segnare l'inizio del video che riassume il compleanno di Madonna in Italia e poi anche "Bella ciao" che dopo essere stata inserita ne "La casa di carta" è diventata una delle canzoni più amate e cantate al mondo. Madonna ha deciso di festeggiare i suoi 63 anni tornando nella sua terra d'origine, ovvero l'Italia e più precisamente a Borgo Egnazia, in Puglia, dove assieme ai figli Lourdes Leon, Mercy James, Stelle e Estere Ciccone, Rocco Ritchie e David Banda agli amici e al fidanzato Ahlamalik Williams ha festeggiato il suo compleanno senza perdersi ovviamente anche qualche passo al suono della pizzica, con tanto di tamburelli a fare da sottofondo alla festa.

La cantante che, come noto, ha origini abruzzesi e da sempre rivendica i suoi avi italiani, ha scelto di tornare proprio qui per festeggiare il suo 63esimo compleanno con la famiglia, come ha scritto lei stessa nella didascalia con cui ha pubblicato il video della festa che ha tenuto in Puglia. Una serata di festa, cibo, e tanta musica, come si vede dal montaggio che la vede arrivare al locale in auto col compagno. nei giorni precedenti la cantante aveva già pubblicato foto e video che ritraevano il suo viaggio italiano, tra shooting fotografici, "Happy birthday to me" e gelati mangiati assieme a Williams e i suoi figli e collaboratori.

Come torta, la cantante ha scelto una croce enorme e come sottofondo per il montaggio della serata in masseria per festeggiare ha alternato la pizzica pugliese, mentre era ancora ai tavoli a una classica "Good life" degli Inner City che ha fatto da colonna sonora al post torta e alla festa che si è scatenata, fino alla chiusura con "no sense" di Baby Keem. Nelle storie, invece, una serie di scatti per salutare al meglio l'Italia, dopo il giro salentino.