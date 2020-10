Madonna, la sette volte vincitrice del Grammy, dopo aver vinto un Grammy nel 2012 grazie al brano "Revolver" in collaborazione con David Guetta, avrebbe rifiutato la produzione del dj per il disco "Mdma", a causa del segno zodiacale dell'artista francese. Durante un pranzo tra i due, la conversazione destinata a stringere i rapporti tra gli artisti si sarebbe conclusa dopo la richiesta di Madonna di conoscere il segno zodiacale di Guetta. Il produttore francese, dopo aver precisato di essere uno scorpione, avrebbe ricevuto la risposta di Madonna: "Mi dispiace, non potremo lavorare insieme, arrivederci".

La rivelazione sul segno zodiacale

Nel 2012 Madonna, dopo aver vinto un Grammy con David Guetta grazie al brano "Revolver", aveva pensato di affidare al dj la produzione dell'album "Mdma". Una scelta confermata anche dal dj, vincitore insieme al dj olandese Afrojack, neo sposo di Elettra Lamborghini, del premio per la migliore canzone remixata. Il racconto dell'incontro, David Guetta lo ha affidato ai due Youtuber McFly e Carlito in una recente intervista: "Arrivo a pranzo. Parliamo di tutto, dalla musica in generale a quello che vuole fare con il suo nuovo album. Eravamo solo io e lei ed era super gentile. Mi sentivo molto bene. Ad un certo punto penso che tutto si stia mettendo nel migliore dei modi, e chiedo quando avremmo incominciato a lavorare". La richiesta dell'artista però viene anticipata di poco da una domanda esterna all'ambito lavorativo da parte di Madonna: "Mi chiese di che segno zodiacale fossi. Dopo averle risposto Scorpione, ha fatto una smorfia e mi ha detto che non avremmo potuto lavorare più insieme".

La diatriba tra Madonna e Britney Spears

Revolver è una delle prime collaborazioni tra la cantautrice statunitense Madonna e il producer David Guetta. Il brano, che vede anche la collaborazione di Dj Frank E e Afrojack, è il secondo inedito dell'album "Celebration", seguendo la title track pubblicata come primo singolo il 3 agosto 2009. "Revolver" darà l'opportunità ai due artisti di vincere il Grammy per la migliore canzone remixata nel 2011. Una piccola diatriba nacque negli anni sull'origine della produzione del brano, con la rivista Rolling Stones che dopo l'uscita ha alluso ad una somiglianza marcata con il brano "Radar" del 2009, composta dalla popstar Britney Spears.