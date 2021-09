Madonna incantata davanti ad Al Bano che le ha dedicato l’Ave Maria Che Al Bano avesse partecipato al compleanno di Madonna era cosa nota, lo aveva detto lui stesso a fine agosto: “Ho cantato per Madonna l’altra sera – aveva detto -. Con lei abbiamo cantato anche Caruso di Lucio Dalla”. Ora però a Verissimo sono state mostrate le immagini dell’esibizione dell’Ave Maria.

Che Al Bano avesse partecipato al compleanno di Madonna era cosa nota, lo aveva detto lui stesso a fine agosto: "Ho cantato per Madonna l'altra sera – aveva detto -. Con lei abbiamo cantato anche Caruso di Lucio Dalla. Ho visto qualcosa di bello sul volto di Madonna". La cantante, infatti, aveva deciso di festeggiare il suo 63esimo compleanno portando tutta la famiglia proprio in Puglia, nel Salento, luogo che ama molto: la cantante ha festeggiato a Borgo Egnazia, in provincia di Lecce, come ha testimoniato sui suoi social network, mostrandosi in giro a mangiare un gelato, in un ristorante a cantare canzoni italiane, fino al ricevimento sfarzoso con fuochi d'artificio, balli e una mega torta di compleanno.

E, come noto, la Puglia è la terra natale di Al Bano, uno dei cantanti simbolo della Regione, e uno dei volti e soprattutto delle voci più note del Paese. Il cantante aveva detto di essersi esibito in "Felicità" davanti alla cantante, ma verissimo ha mostrato le immagini in esclusiva del cantante di Cellino San Marco che mostrava le proprie doti canore anche in un classico come l'Ave Maria, davanti a un pubblico composto da decine di persone, compresa Madonna, il fidanzato Ahlamalik Williams e i figli della cantante, che erano con lei in Italia, Paese originario della sua famiglia (che era abruzzese).

Prima di esibirsi, Al Bano ha introdotto così l'esibizione: "Tutti pensano alla materia e a volte ci dimentichiamo della spiritualità e quando penso alla spiritualità penso all'incredibile musica di Bach, la sua musica incredibile e stasera vorrei cantare per voi questa musica speciale, l'Ave Maria". L'esibizione si è conclusa con un urlo di approvazione del pubblico e con l'applauso di Madonna che durante era presa e spesso ascoltava con gli occhi chiusi.