Madonna dice addio al fratello Anthony: “Mi hai insegnato a pensare fuori dagli schemi”

Dopo diverse ore di silenzio, Madonna dice addio al fratello Anthony Ciccone, scomparso il 26 novembre all'età di 66 anni. L'icona del pop mondiale ha voluto omaggiare suo fratello attraverso una semplice storia, mostrando una foto di gruppo d'epoca in cui è presente anche Anthony, indicato con una freccia. A lui rivolge ringraziamenti affatto scontati, riconoscendogli il merito di averle aperto la mente e avere, in buona sostanza, contribuito a renderla ciò che è:

Grazie per avermi fatto letteralmente impazzire da ragazzina facendomi conoscere Charlie Parker, Miles Davis, il buddismo, il taoismo, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac, ad allargare il pensiero e ragionare fuori dagli schemi.

Parole che danno misura della valenza che il fratello Anthony abbia avuto per Madonna, nonostante i rapporti tra i due fossero stati burrascosi, segnati da allontanamenti, momenti di freddezza e dichiarazioni pesanti da parte di Anthony, che pubblicamente aveva accusato la sua famiglia di averlo messo da parte. Ma Anthony Ciccone era un personaggio complesso, difficile da domare, per qualche tempo aveva vissuto da senzatetto.

A comunicare la notizia della sua morte è stato il cognato Joe Henry, marito di Melanie Ciccone che ha pubblicato un lungo post su Instagram, nel quale ha comunicato la tragica notizia della morte di Anthony Ciccone: "Mio cognato, Anthony Gerard Ciccone, ha lasciato questa terra ieri sera. Lo conoscevo da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan. Anthony era una persona complessa e a volte ci siamo azzuffati, come i veri fratelli spesso fanno". E ha continuato:

Ma gli volevo bene e lo capivo più di quanto lasciassi trasparire. I guai svaniscono e la famiglia resta, con le mani che si avvicinano attorno a un tavolo. Addio, fratello Anthony. Voglio pensare che il Dio in cui tua madre e la mia credevano, le abbia lì in attesa di riceverti. Almeno per oggi, nessuno mi distoglierà da questa visione.