Madonna chiede un incontro al Papa nonostante le scomuniche: “Dobbiamo parlare di cose importanti” Sui social, Madonna – scomunicata tre volte – ha chiesto a Papa Francesco un incontro ufficiale per parlare di cose importanti.

A cura di Redazione Music

Madonna ha chiesto a Papa Francesco un incontro per parlare di "alcune questioni importanti", specificando anche che non ritiene giusto che sia stata scomunicata tre volte. La cantante, che per anni è stata bersaglio di una parte del mondo cattolico, soprattutto a inizio carriera per le canzoni, i video e un modo di fare ritenuto troppo esplicito, ha voluto chiedere, però, pubblicamente un incontro al Papa. Non è la prima volta che la cantante, icona di più generazioni ha chiesto un incontro con il Santo Padre per un colloquio, successe anche qualche anno fa, quando fu intervistata su RTL, lanciandola più come una provocazione.

Questa volta, invece, Madonna sembra provocare meno e chiedere un incontro serio, anche se il messaggio ha sempre un tono scherzoso: "Ciao @Pontifex Francis, sono una buona cattolica. Lo giuro! Voglio dire, non è che proprio lo giuri! Sono passati alcuni decenni dalla mia ultima confessione. Sarebbe possibile incontrarsi un giorno per discutere di alcune questioni importanti? Sono stata scomunicato 3 volte e non mi sembra giusto. Cordiali saluti Madonna". Recita così il tweet con cui la cantante chiede l'incontro. nel 2006, per esempio, fu scomunicata ufficialmente per essersi fatta crocifiggere in tour nel tour di Confessions che toccava anche Roma.

In un'intervista di qualche anno fa a RTL disse: "Certo che vorrei incontrare il Papa, anche se mi hanno scomunicata. Che Dio lo benedica, lo saluto tanto. Dobbiamo incontrarci… Un piatto di pasta, una bottiglia di vino buono. Ho una chance? Non scherzo, mi hanno scomunicata per ciò di cui parlo. Un po’ ha a che fare con il mio rapporto con Dio, o Dio e la sua sessualità, o il giocare con l’idea di Dio, la religione e la sessualità, tutti temi che tratto spesso nelle mie canzoni. Questo è il motivo per cui sono stata scomunicata dalla Chiesa cattolica non una volta, neanche due, ma ben tre volte".