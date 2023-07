Lutto per Ronan Keating, morto il fratello Ciaran: “Il figlio calciatore lo ha saputo durante la partita” Ciaran Keating, fratello del cantante Ronan Keating, è morto per le ferite riportate in un incidente stradale. Con la moglie, si stava recando alla partita del Cork City, squadra in cui gioca il figlio Ruairi Keating.

A cura di Daniela Seclì

Lutto per Ronan Keating, il cantante, ex membro dei Boyzone, che ha intonato successi come When you say nothing at all, ha perso il fratello maggiore. Ciaran Keating è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Secondo quanto riporta il DailyMail, l'uomo – sulla cinquantina, originario di Louisburgh in Irlanda – si stava recando con la moglie alla partita di calcio di suo figlio Ruairi Keating.

La dinamica dell'incidente che ha ucciso Ciaran Keating

Ciaran Keating e la moglie Ann Marie erano nei pressi di Swinford, in Irlanda, su una strada a quanto pare già tristemente nota per gli incidenti. Erano diretti a Sligo per assistere alla partita Sligo Rovers – Cork City. Il figlio ventisettenne della coppia, Ruairi, gioca nel Cork City. Purtroppo, intorno alle ore 15:35, si sarebbe verificato lo schianto contro un altro veicolo, che ha provocato nell'uomo ferite poi rivelatesi fatali. La moglie di Ciaran Keating, Ann Marie, non è in pericolo di vita e sta ricevendo le cure necessarie al Mayo University Hospital. La persona che era alla guida dell'altra vettura, invece, è stato ricoverato con gravi ferite.

Ruairi Keating ha appreso della morte del padre mentre giocava con il Cork City

Ruairi Keating gioca nel Cork City nel ruolo di attaccante. Ha appreso della tragica notizia della morte del padre poco prima che si giocasse il secondo tempo. Così, è stato sostituito dal calciatore John O'Donovan. In un comunicato diffuso su Twitter, la squadra del Cork City si è stretta a Ruairi Keating e alla sua famiglia in questo momento di dolore: