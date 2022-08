Lutto per Piotta, è morto il fratello Fabio Zanello: “Fai buon viaggio, con tutto l’amore che posso” Il cantante Piotta ha annunciato la morte del fratello Fabio Zanello, che aveva solo 59 anni: “Fai buon viaggio”.

A cura di Daniela Seclì

Lutto per Piotta. L'artista, all'anagrafe Tommaso Zanello, ha perso il fratello Fabio Zanello. Aveva 59 anni. La morte risalirebbe ai primi di agosto, ma il cantante romano e produttore discografico ne ha parlato pubblicamente solo in queste ore in un post pubblicato su Twitter: "Per molti eri il Professore. Per tutti eri Fabio. Solo per me eri il mio fratellone. Fai buon viaggio attraverso il Bardo. Con tutto l'amore che posso!".

Piotta annuncia la morte del fratello Fabio Zanello

Piotta ha proseguito il suo post, dedicando al fratello degli intensi versi inclusi in uno dei libri curati proprio da Fabio Zanello:

"Prima la terra si dissolve in acqua,

l'acqua poi si dissolve in fuoco.

Il fuoco si dissolve nell'aria,

e l'aria poi si dissolve nella coscienza.

Quella stessa coscienza allora

entra nella Chiara Luce"

(dal libro a cura di Fabio Zanello

"Testi tibetani sul viaggio dopo la morte")

Chi era Fabio Zenello

Fabio Zanello, classe 1963, aveva studiato Lettere all'Università La Sapienza di Roma conseguendo una laurea. Come riporta la sua biografia, aveva condotto studi sia in Italia che all'estero, su testi di René Guénon, Ananda C. Coomaraswamy e Titus Burckhardt. Ecco le numerose pubblicazioni di cui è stato autore:

Taoismo segreto. Scritti sapienziali di antichi Maestri (Castelvecchi Editore, 2005), Discorsi sufi. L’altro cuore dell’Islam (Stampa Alternativa, 2007), La conoscenza suprema del Buddha. I testi della Prajnaparamita (Ortica Editrice, 2016), La Società dell’Orso. La spiritualità degli indiani del Nord America (De Agostini Libri, 2016), Lo Zen e l’arte di uccidere la mente. Il ciclo taoista dei Canti della Mente (Ortica Editrice, 2018), Il Nettare del Sé. Testi induisti sulla non dualità (Ortica Editrice, 2021).

I primi di agosto Red Star Press, che aveva avuto modo di collaborare con Fabio Zenello, lo aveva salutato con queste parole: "Più lancinante dei demoni meridiani che si nascondono nella canicola di questi giorni, arriva in redazione la notizia della scomparsa di Fabio Zanello. Attoniti, ci stringiamo alla famiglia di Fabio e a suo fratello Tommaso insieme ai tanti e alle tante che gli hanno voluto bene, incapaci di articolare oltre i termini di una mancanza enorme per la scena controculturale romana. Ciao Fabio".