Lutto per Nick Cave, morto il figlio Jethro sette anni dopo la scomparsa di Arthur Nick Cave piange la morte del secondo figlio: sette anni dopo la scomparsa di Arthur, infatti, il cantautore ha annunciato il decesso del figlio 31enne Jethro.

A cura di Redazione Music

Ancora un lutto per Nick Cave che ha annunciato la morte del figlio Jethro, morto all'età di 31 anni, sette anni dopo la scomparsa del fratello quindicenne Arthur che nel 2015 morì cadendo da una scogliera in Inghilterra, a Brighton. Il cantautore australiano piange la scomparsa del suo figlio più grande: "Con molta tristezza, posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy della famiglia in questo momento" si legge in una breve nota con cui la famiglia ha comunicato la notizia. Jethro era uscito da poco di prigione, su cauzione, a seguito di una arresto per lesioni alla madre ferita a causa di un diverbio per le sigarette.

Jethro Cave era nato nel 1991 da Cave e Beau Lazenby, solo dieci giorni prima dell'altro figlio del cantautore, avuto dalla prima moglie Viviane Carneiro. I rapporti col padre non erano stati ottimi, Jethro è cresciuto in Australia e non ha incontrato il padre fino ai sette, otto anni. Successivamente Cave aveva dichiarato: "È stato un periodo difficile, ma alla fine è stato fantastico. Con mio eterno rammarico, non ho avuto molti contatti con i Jethro nei primi anni, ma ora ho un ottimo rapporto con lui" mentre il figlio aveva spiegato che non era stato facile non incontrare il padre e vivere nella sua ombra.

Col tempo Jethro si era ritagliato la propria strada come modello, sfilando anche per Balenciaga, ma aveva avuto problemi legali prima per un'aggressione all'ex fidanzata, e poi per la lite con la madre, al punto che gli era stato ordinato di seguire un trattamento per abuso di sostanze e di evitare qualsiasi contatto con la madre per i prossimi due anni: "È molto molto importante che il tuo percorso di riabilitazione sia molto più positivo e quindi rappresenti un rischio minore per la comunità in generale e in particolare per tua madre" ha scritto il magistrato. Cave ha altri due figli, Luke, di 30 anni, dal suo primo matrimonio con Viviane Carneiro, e Earl, 21, dal suo matrimonio con Susie Bick. Nel 2015 il figlio 15enne Arthur era morto cadendo da una scogliera del Sussex dopo aver assunto degli allucinogeni.