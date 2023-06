Lutto per Fabri Fibra e Nesli: è morto il padre Ivano Tarducci Un lutto ha colpito la famiglia di Nesli e Fabri Fibra, i due rapper nelle ultime ore hanno detto addio al padre, Ivano Tarducci, morto all’età di 96 anni.

A cura di Gaia Martino

Un lutto ha colpito la famiglia di Nesli e Fabri Fibra. Con un post su Instagram Francesco Tarducci, in arte Nesli, ha detto addio al padre, Ivano Tarducci: "Ti voglio Bene! Ciao Pà… buon viaggio" sono le parole che si leggono a corredo di una foto che lo ritrae accanto a lui.

L'uomo, padre dei due rapper e di Federica, era un noto commerciante di Senigallia, città d'origine della famiglia, punto di riferimento per la sua città. Si è spento all'età di 96 anni. Anche il sindaco Massimo Olivetti e la Giunta hanno salutato Ivano Tarducci con una nota: "Credo che quasi tutti i cittadini senigalliesi della mia generazione abbiano acquistato almeno una volta una capo di abbigliamento da Tarducci. Con la scomparsa di Ivaldo perdiamo un concittadino che ha investito nella piccola impresa contribuendo allo sviluppo economico della nostra città. Un abbraccio affettuoso ai suoi familiari", le parole riportate da Anconatoday.it.

Il rapporto tra i fratelli Fabri Fibra e Nesli oggi

I due rapper hanno interrotto ogni rapporto nel settembre del 2008 e stando alle ultime notizie la situazione, da allora, non sarebbe cambiata. Nel 2016 Nesli raccontò che quando erano piccoli, dopo uno spiacevole episodio capitatogli, si trovarono a coltivare insieme la stessa passione per la musica. Ma, crescendo, i loro gusti musicali cambiarono e così si allontanarono: "Mi rinnegò, mi ripagò a indifferenza, come se fossi il suo peggior nemico". Nella stessa intervista confessò che la mamma si era ormai rassegnata ad una loro ipotetica riconciliazione: "Vive anche lei nell'assenza di Fabri. Mio padre ha quasi 90 anni, ho avuto questa visione: noi, al suo funerale. Succederà lì. Sarà quel giorno a chiudere i conti. Li pagheremo tutti. Capiremo che non è vero, che c'è sempre tempo". Forse quel momento potrebbe essere arrivato.