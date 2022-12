Lutto per Cher, è morta la madre Georgia Holt all’età di 96 anni Cher con un tweet ha detto addio alla madre Georgia Holt: lo scorso settembre si era ammalata di polmonite. “Mom is gone”, “Mamma è andata via” il messaggio ai fan all’alba di questa mattina.

A cura di Gaia Martino

La madre di Cher, Georgia Holt, è morta all'età di 96 anni. La leggendaria cantante ha dato l'annuncio ai suoi fan attraverso il suo profilo Twitter. "Mom is gone", tradotto "Mia mamma se n'è andata", è il testo che si legge accompagnato da un'emoticon triste. Ad inizio novembre aveva risposto ad un fan che le chiedeva info sulla mamma dopo aver sofferto di polmonite a settembre, "Ha momenti di alti e bassi". Oggi piange la sua morte.

Il rapporto tra Cher e la madre Georgia Holt

Cherilyn Sarkisian alias Cher nel 2013 si rese protagonista del documentario dedicato alla mamma, "Dear Mom, Love Cher", il titolo. Nel documentario omaggio ha raccontato la storia di tutta la famiglia e di mamma Georgia Holt, dall'infanzia ai sei matrimoni, alla carriera di cantante e attrice. "Cantavamo insieme quando ero piccola", i ricordi di Cher sulla sua infanzia con la madre. "Io e mia sorella abbiamo imparato a vivere ascoltando mamma, i suoi sbagli e le cose giuste che ha fatto", le parole riportate dal Daily Mail. In una dichiarazione a EW.com al momento del documentario, Cher raccontò poi che "mia madre è esattamente come Rocky. Non si arrende mai".

Georgia Holt era il suo nome d'arte, in realtà si chiamava Jackie Jean Crouch. Attrice, cantante e modella americana, negli anni '50 ha recitato in diversi film e posò per molti servizi fotografici. 10 anni fa pubblicò il suo primo album Honky Tonk Woman, registrato agli inizi degli anni '80. Si è sposata ed ha divorziato per 6 volte: dalla storia con il primo marito, John Sarkisian, nacque Cher. In seguito sposò John Southall, dal quale nacque la secondogenita Georganne LaPiere. "Sono stata sposata spesso, ma non sono mai riuscita a rimanere sposata a lungo perché non sembravo in grado di scegliere qualcuno che fosse un uomo stabile", confessò in un'intervista all'Huffington Post.