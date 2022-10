Lutto per Carly Simon, entrambe le sorelle della cantante sono morte di cancro a un giorno di distanza La cantante Carly Simon, nota per successi come You’re so vain, ha subito un grave lutto. Le sorelle Lucy e Joanna sono morte di cancro a 24 ore di distanza l’una dall’altra.

A cura di Daniela Seclì

Lucy e Carly Simon

Lutto per Carly Simon, la cantante nota per successi come You're so vain e Coming around again, ha perso entrambe le sorelle Lucy e Joanna a poche ore di distanza l'una dall'altra. Entrambe le donne, che lavoravano come la sorella nel mondo della musica, stavano lottando contro il cancro.

Lucy Simon è morta di cancro al seno

Lucy Simon era un nome molto noto soprattutto a Broadway. La donna, infatti, era una stimata compositrice. Da tempo lottava contro un cancro al seno. È morta nella sua casa a Piermont negli Stati Uniti, giovedì 20 ottobre, all'età di 82 anni. Lucy e Carly Simon avevano mosso i primi passi nel mondo della musica insieme, componendo canzoni folk. Poi, la folgorazione per il musical. Lucy Simon, grazie al suo talento, si è aggiudicata un Tony Award e, insieme al marito David Levine, ha vinto un Grammy nel 1981 e un altro nel 1983. Lascia il marito David, la figlia Julie, l'ex marito Christopher Knight, la sorella Carly e i nipoti Sophie, Ben, Charlie e Evie.

Joanna Simon è morta di cancro alla tiroide

Joanna Simon, nota cantante d'opera, è morta a 85 anni di cancro alla tiroide. Il decesso è avvenuto mercoledì 19 ottobre, dunque il giorno precedente alla morte della sorella Lucy. Sin dal 1962, Joanna Simon lavorava regolarmente come cantante d'opera. A partire dal 1986 si è esibita con delle rinomate orchestre come la New York Philharmonic, Vienna Philharmonic e la Pittsburgh Symphony Orchestra. Nel corso della sua lunga carriera ha vinto anche un Emmy. Era sposata con il giornalista e scrittore Gerald Walker. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 1976 e sono rimasti insieme fino alla morte dell'uomo avvenuta nel 2004. Dal 2005 al 2009 è stata legata a Walter Cronkite. In queste ore, la notizia della morte della cantante, data dal New York Times.