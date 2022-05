Lutto per Andrea Bocelli, è morta la madre Edi Aringhieri: “Si è ricongiunta al marito in Paradiso” È morta Edi Aringhieri Bocelli. Ad annunciare la triste notizia, lo staff dell’artista tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale: “Edi ci mancherà tanto, ha vissuto una vita straordinaria”.

A cura di Daniela Seclì

Lutto per Andrea Bocelli, è morta la madre Edi Aringhieri Bocelli. Ad annunciare la triste notizia, lo staff dell'artista tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale. Nel messaggio anche le indicazioni per coloro che volessero rendere omaggio alla donna scomparsa.

L'annuncio della morte di Edi Aringhieri Bocelli

Una foto che la ritrae sorridente con dei grappoli d'uva tra le mani e poche sentite parole per comunicare la scomparsa della madre di Andrea Bocelli, che aveva già perso il padre Alessandro:

"È con grande dispiacere che il nostro staff annuncia la morte della signora Edi Aringhieri Bocelli, madre di Andrea. Mancherà tantissimo ai suoi cari e a tutti noi. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una vita lunga e straordinaria per ricongiungersi con l'amato marito Sandro, in Paradiso. In questo momento, i nostri cuori sono con Andrea e Veronica, Alberto e Cinzia e con l'intera famiglia Bocelli".

Donazioni benefiche per rendere omaggio alla madre di Andrea Bocelli

Il post scritto dallo staff dell'artista Andrea Bocelli prosegue con alcune indicazioni per coloro che avvertiranno il desiderio di fare un gesto per commemorare la signora Edi Aringhieri Bocelli o per manifestare la propria vicinanza e il proprio sostegno al tenore:

"Per coloro che avvertono il desiderio di rendere omaggio alla memoria di Edi, ogni donazione alla ABF – Andrea Bocelli Foundation o a un altro ente benefico sarebbe un fiore – non reciso, ma vivo – per aiutare a celebrare la sua memoria, per la quale siamo grati".

Non è un caso che nella foto con cui hanno scelto di ricordare la signora Edi sui social ci sia la sua amata terra. Insieme al marito Alessandro Bocelli, infatti, la donna aveva gestito un'azienda agricola. Si erano anche occupati della produzione e del commercio di macchine agricole.