L’uomo che ha rapito i cani di Lady Gaga condannato a 4 anni, aveva sparato al suo dog-sitter È stato condannato a quattro anni di carcere Jaylin White, il 20enne che nel febbraio 2021 rapì i cani di Lady Gaga, ferendo gravemente il suo dog-sitter.

A cura di Vincenzo Nasto

Lady Gaga 2022, foto di Tristan Fewings per Getty Images

Jaylin White, 20 anni, è una delle persone che lo scorso 24 febbraio 2021 ha aggredito Ryan Fischer a mano armata, il dog-sitter di Lady Gaga, mentre portava a spasso i tre bulldog francesi della cantante. Il tribunale della California lo ha condannato a quattro anni di carcere, dopo l'ammissione dello stesso White, che ha rivelato davanti al giudice di far parte di una banda che ha aggredito e sparato il dog-sitter. La scena era stata ripresa da un video di sorveglianza, che mostrava due uomini avvinarsi a Fischer, per poi comparirne un terzo, questo armato, che fece partire un colpo di pistola.

Le registrazioni della sorveglianza

Si è risolto con una condanna a quattro anni di carcere per uno dei tre uomini accusati del furto dei cani di Lady Gaga, ma soprattutto di aver ferito in maniera grave, attraverso un colpo di pistola,il dog-sitter Ryan Fischer, allora per le strade di Los Angeles. L'uomo stava portando a spasso Koji, Gustav e Miss Asia, i tre bulldog francesi della star lo scorso 24 febbraio 2021, mentre veniva raggiunto da due uomini, a cui si aggiunse un terzo armato. Tra i due uomini, secondo le parole del portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles Greg Risling, c'era il 19enne Jaylin Keyshawn White, che avrebbe avvicinato il dog-sitter, minacciandolo e provocando un alterco fisico.

La ricompensa da 500mila dollari per il ritrovamento dei cani

La scena, ripresa da una telecamera di sorveglianza della zona, mostrava che uno degli aggressori manteneva la vittima, mentre l'altro gli puntava una pistola. Dopo alcuni minuti di subbuglio, parte un colpo di pistola che ferisce gravemente Fischer, lasciandolo a terra, mentre gli assalitori corrono via verso un auto. Il dog-sitter rimane gravemente ferito a terra, mentre gli aggressori portano via due dei cani, Koji e Gustav. La notizia arriva a Lady Gaga, che oltre a offrire assistenza sanitaria al suo dog-sitter, sui social offre una ricompensa di 500mila euro a chiunque le avrebbe riconsegnato i cani, che dopo alcuni giorni ritornano a casa. Oltre a White, furono arrestati altri quattro uomini, tra cui James Jackson, che venne erroneamente rilasciato dalla custodia della polizia per un errore giudiziario. L'uomo è stato ripreso sotto custodia di nuovo la scorsa settimane, con l'accusa di tentato omicidio.