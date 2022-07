“L’uocchie tuoje”, la canzone di Jovine e Tartaglia è un inno alla libertà e a un mondo migliore Jovin e eTartaglia tornano con “L’uocchie tuoje”, singolo che li vede duettare in un inno alla libertà e alla ricerca di un mondo migliore.

Si chiama "L'uocchie tuoje" il nuovo brano di Valerio Jovine, voce storica del reggae italiano che ha anche calcato il palco di The Voice, e di Tartaglia, artista partenopeo, autore di "Range Fellone". È la prima collaborazione ufficiale tra i due artisti che vede alla produzione D4F0ur. Un ritorno al reggae napoletano di Jovine dopo aver esplorato altre sonorità in brani come "Come LeBron James" e "Rock and Roll". Su sonorità reggae Jovine e Tartaglia hanno scritto un brano che guarda alla libertà, un inno alla bellezza delle cose semplici ma soprattutto la voglia di un mondo diverso, migliore.

"Si c’imma salvà, chistu munno addà cagnà. I’ ‘o voglio tale e quale all’ uocchie tuoie" cantano i due artisti accompagnati da Giuseppe Spinelli (chitarra), Massimo JRM Jovine (basso), Antonio Esposito (batteria), Enzo Anastasio (sax) e Gianfranco Campagnoli (tromba). Mastering Alessio Buso. Del brano è disponibile anche un video, girato da Gianluigi Sorrentino, che partendo dal testo della canzone riprende proprio la voglia di un ritorno alla natura selvaggia.

Il testo di L'uocchie tuoje

Io dint’ ‘a ll’ uocchie tuoie veco poste luntane

addò nun ce sta ‘a ‘uerra e ‘a gente se dà na mano

io dint’ ‘a ll’ uocchie tuoie ce veco pure a me,

veco na verità ca ‘a gente nun vo’ sapè

e all’ improvviso trovo tutte

‘e suonne c’ aggio perzo chella notte.

S’ arapene, t’ ‘e pporto e me ne fotto.

Nun è mai tarde si currenno tu vaie appriesso a’ libertà.

Dint’ all’ uocchie tuoie i’ veco ‘a sincerità

‘e chi nun se vo’ maie arrennere

nun se vo’ fermà.

Veco l’ingenuità, veco l’ umanità,

tutto chello ca nun ce sta.

Io veco nu munno diverso dint’ all’ uocchie tuoie,

io veco nu munno diverso dint’ all’ uocchie tuoie,

io veco nu munno diverso dint’ all’ uocchie tuoie,

Voglio ancora sta cca.

Voglio andare al di là

delle cose, dint’ all’ uocchie tuoie voglio affunnà.

Aggio visto ‘a pace,

ca t’asceva ‘a dint’ all’ uocchie

comm’ a na lacrima ‘ncopp’ a chistu munno,

chiagne chi ancora ce vede

e dint’ ‘e nuttate nere

tene ‘a luce e chi ce crede,

te veco int’ a tutte ‘e vvite,

terre rare nasceno, ‘e bellezze

se spartano ‘e ricchezze,

‘e mmano no, nun sparano,

ma abbracciano ogni core

che sta a piezzo

cusute d’ ‘e carezze.

Si c’ imma salvà

Chistu munno addà cagnà.

I’ ‘o voglio tale e quale all’ uocchie tuoie

All’ uocchie tuoie.

Io veco nu munno diverso dint’ all’ uocchie tuoie,

io veco nu munno diverso dint’ all’ uocchie tuoie,

io veco nu munno diverso dint’ all’ uocchie tuoie,

e stu munno già saie ca se cagnarrà maie,

‘o voglio tale e qualle all’ uocchie tuoie.

Uocchie ca partono,

raccontano na storia,

s’ appassionano

e nun cagnano maie,

nun cagnano maie.

E quanno tornano se portano culure e cultura

ma nun cagnano maie,

nun cagnano maie.

Uocchie ‘int’ all’ uocchie

Se guardano,

se capisceno

pure si nun parlano,

e ogni juorno torno a nascere dint’ all’ uocchie tuoie.

Io veco nu munno diverso dint’ all’ uocchie tuoie,

io veco nu munno diverso dint’ all’ uocchie tuoie,

dint’ all’ uocchie tuoie.

Io veco nu munno diverso dint’ all’ uocchie tuoie.

Voglio ancora sta cca,

voglio andare al di là

delle cose, dint’ all’ uocchie tuoie voglio affunnà.

Io veco nu munno diverso dint’ all’ uocchie tuoie,

io veco nu munno diverso dint’ all’ uocchie tuoie,

io veco nu munno diverso dint’ all’ uocchie tuoie,

e stu munno già saie ca se cagnarrà maie.

‘O voglio tale e quale all’ uocchie tuoie.