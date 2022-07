L’ultimo saluto di Renato Zero a Irene Fargo: “Il mondo è più vuoto e triste adesso” Renato Zero ha voluto ricordare Irene Fargo con un post su Facebook così come ha fatto Grazia Di Michele. Intanto è stata resa nota la data dei funerali.

La morte di Irene Fargo, avvenuta dopo una lunga malattia, ha colpito il mondo della musica con Renato Zero che già qualche giorno prima della scomparsa della cantante aveva voluto dedicarle un pensiero pubblico, probabilmente consapevole che le sue condizioni stavano peggiorando. L'1 luglio infatti la cantante e produttrice discografica Giovanna Nocetti aveva confermato la scomparsa di Fargo con un post sui suoi social in cui scriveva: "Ciao Irene, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai.. Riposa in pace. Tua Giò". Un saluto per la cantante che nella sua carriera aveva anche due secondi posti al Festival di Sanremo Giovani, nel 1991 con il brano "La donna di Ibsen" mentre l'anno dopo conferma la posizione con il brano "Come una Turandot".

Renato Zero ricorda Irene Fargo

Renato Zero ha voluto darle un ultimo saluto sempre con un post: "Cara Irene, so che sei andata via – ha scritto il cantautore su Facebook -. Il mondo è più vuoto e triste adesso. Ma dove andrai ci sarà sole sempre. Tante anime immacolate come la tua che ti accoglieranno. Tu da lì potrai vederci e magari alleviarci il dolore della tua assenza. Io ti penserò e farò in modo che la mia musica ti arrivi e ti tenga compagnia! Arrivederci tesoro. Renato". Proprio lui che aveva voluto ricordarla qualche giorno prima scrivendo: "Abbiamo amici fortunati ed altri a cui la sorte ha riservato un percorso più difficile. Irene Fargo è un’anima buona e generosa. Un’artista sensibile e appassionata. Il mio pubblico sa da sempre, dove posare lo sguardo e a chi consegnare il proprio cuore. Sono certo che la nostra carezza ad Irene le sarà davvero gradita e le farà un gran bene!".

I funerali di Irene Fargo

Sul profilo ufficiale di Irene Fargo – il cui vero nome era Flavia Pozzaglio – sono stati resi noti la data e l'orario del funerale: "Per chi volesse venire per un saluto: Chiesa San Faustino e Giovita di Chiari, lunedì alle 15 e 15". Tra coloro che hanno voluto ricordarla c'è anche Grazia Di Michele che aveva duettato con lei in "Ti do una canzone", brano del 1991: "Cara Irene, mi chiedesti solo una canzone, ma poi le nostre anime si sono riconosciute e decidemmo di farle cantare insieme.Come accadrà ancora".