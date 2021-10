L’ultima parola è il primo singolo di Rosaroll, nuovo progetto di Stefano De Stefano Stefano De Stefano lancia Rosaroll, nuovo progetto solista in lingua italiana. “L’ultima parola” è il singolo d’esordio, disponibile su tutte le piattaforme e distribuito da ADA Music. Il brano resta nelle corde che sono da sempre un carattere distintivo di tutta la produzione dell’artista, dai Pipers fino ad An Early Bird: un intimismo senza retorica e toni roboanti.

Stefano De Stefano è cantautore dall'anima irrequieta, non tormentata, ma smaniosa di provare sempre nuove strade. L'ex voce e leader dei Pipers ha lanciato un nuovo progetto solista, parallelo al tuttora esistente An Early Bird. Si chiama Rosaroll, da via Cesare Rosaroll, centralissima strada di Napoli in cui è cresciuto, e per la prima volta Stefano De Stefano si avvicina alla lingua italiana con il singolo "L'ultima parola". Disponibile su tutte le piattaforme, distribuito da ADA Music, il nuovo singolo rappresenta uno degli esordi più interessanti di questo primo weekend di ottobre 2021.

"Alle elementari il giudizio stampato sulla pagella finale mi bollò come turbolento e polemico. La mia natura è sempre stata questa. Mordermi la lingua mi avrebbe salvato in più di un’occasione ma non l’ho fatto e negli anni ne ho ricavato solo fraintendimenti, occasioni buttate al cesso". Stefano De Stefano presenta così il suo singolo, prodotto da Giuliano Vozella e distribuito da ADA Music: "Dentro non ci troverete paraculate o scimmiottamenti ma un manifesto personale e artistico".

"L'ultima parola" è un singolo che resta nelle corde che sono da sempre un carattere distintivo di tutta la produzione dell'artista, sin dalle prime battute: un intimismo che si specchia nel testo e nel suono, senza retorica e senza toni roboanti o magniloquenti. "Dovrei stare zitto/ma dove sta scritto" canta Rosaroll "l'orgoglio fa gola/ed offre l'ultima parola". Chiudi gli occhi e sembra di sentire ancora qualcosa da "No one but us" oppure da "Juliet Grove" dei Pipers; o dall'immaginifico "Of Ghosts & Marvels" di An Early Bird. E questo non è per dire che Rosaroll è la solita storia, ma solo che non c'è cosa più importante di ascoltarsi dentro di frequente, come se si parlasse ad un amore, e non tradirsi mai.