Luigi Strangis, tra Adamo ed Eva e il Serale di Amici: “A volte bisogna cogliere la tentazione” Luigi Strangis, vincitore di Amici 21, è ritornato con il suo nuovo singolo Adamo ed Eva, dopo la pubblicazione dell’album Voglio una gomma. Qui l’intervista.

A cura di Vincenzo Nasto

Luigi Strangis, foto di Comunicato Stampa

Luigi Strangis, dopo l'album d'esordio Voglio una gonna, seguito alla vittoria di Amici 21, ha pubblicato nelle ultime ore il suo nuovo singolo Adamo ed Eva. Come in passato, le melodie scelte dal cantautore calabrese sono quelle pop rock, in un brano prodotto da Room9 e scritto in collaborazione con Roberto Tornabene, Kende, Marco Salvaderi e Lorenzo Santarelli. Se Voglio una gonna ha rappresentato il ribaltamento degli stereotipi di genere predefiniti, Adamo ed Eva racconta la side story del peccato originale. Infatti, il brano si concentra sulla passione: "Adamo ed Eva non è una storia d’amore ma il desiderio costante di aversi. Il protagonista fa di tutto per convincere la sua lei a cogliere l’attimo. La tentazione a volte supera l’amore, ci caschiamo, viviamo il momento, ed è giusto così". L'intervista a Luigi Strangis qui.

Come nasce Adamo ed Eva? Come ti sei legato a questa storia?

Il brano nasce in studio e la cosa che ci ha rapito di più è la musicalità del ritornello, che entra in testa, anche perché quasi ricorda una tentazione. Abbiamo pensato di prendere la storia di Adamo ed Eva e sfruttarla per spiegare meglio un altro lato del peccato. È sempre vista come una cosa osé e fuori dalle righe, invece a volte la tentazione è anche giusto coglierla.

Leggi anche Chi è Federica Andreani di Amici 22, la storia della cantante autodidatta in gara al serale

Una delle cose che si è evince dal brano è la passione e il desiderio carnale tra Adamo ed Eva.

Ovviamente, anche se è molto velata nel brano. Rappresenta quella voglia di aversi, di lasciarsi andare.

Come in Voglio la gonna, anche in Adamo ed Eva, cerchi di ribaltare non solo gli stereotipi, ma di raccontare anche il lato meno visibile delle storie.

In generale sì. Mi piace vedermi in maniera eclettica non solo nella produzione musicale, ma anche nella scelta dei termini.

Un singolo che abbraccia le sonorità pop-punk, da te sempre molto amate, come hai raccontato agli esordi con Amici…

Certo, anche se da oggi in poi farò qualcosa di diverso, soprattutto perché mi lascio influenzare molto dalla musica, dalle melodie. Mi piace variare tanto, ma quelle sonorità me le porterò dentro fino a quando farò musica.

Sono passati mesi dalla pubblicazione del tuo album d'esordio Voglio una gonna. Come hai vissuto personalmente e con il pubblico l'evoluzione di questo progetto?

L'ultimo disco l'ho vissuto molto bene, soprattutto nel confrontarmi con chi lo ha ascoltato. Un progetto che mi ha portato a fare anche due live molto importanti. Mi ha portato a conoscere molte persone che mi hanno influenzato anche nell'uscita di questo singolo.

C'è qualche immagine, qualche aneddoto che ti ha influenzato negli ultimi mesi?

Un'immagine particolare che ho è una giornata a Roma, mentre camminavo, ero in una mia fase mentale in cui viaggiavo. Ho passato 30 minuti ad ascoltare i Police, che poi ho inserito nella produzione di Adamo ed Eva.

Durante l'intervista per l'uscita di Voglio una gonna, una delle cose che saltava all'occhio era il senso di responsabilità verso i più giovani, nell'indirizzare messaggi positivi. È ancora forte questo sentimento?

Oltre alla responsabilità, è una mia voglia personale quella di far entrare il rispetto in luoghi in cui non c'è. Ancora oggi continua a essere forte questa necessità.

Tornando ancora un attimo indietro, ad Amici: stai seguendo il Serale? C'è qualcuno dei cantanti che ti ha impressionato di più?

Sì, Amici lo seguo, e alcune volte vado a riprendermi le esibizioni, quando non posso vederlo in diretta. Secondo me tutti hanno qualcosa di particolare: mi è piaciuta molto la crescita di Federica, ma anche come sta Wax sul palco, il timbro di Aaron e Angelina. Tutti hanno una propria dote e la stanno sfruttando al meglio.

I progetti per l'estate?

Quest'estate ci rivedremo, è una situazione in divenire, anche per i live.