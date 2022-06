Luigi Strangis canta Tienimi Stanotte: il videoclip ufficiale del singolo dopo la vittoria di Amici Luigi Strangis lancia il suo primo videoclip dopo la vittoria ad Amici di Maria de Filippi, l’ex allievo canta Tienimi Stanotte “frutto di duro lavoro, mio e di tanti altri che hanno creduto in me come artista e come persona”.

A cura di Gaia Martino

Il vincitore di Amici 2021/2022, Luigi Strangis, lancia il primo videoclip musicale: Tienimi Stanotte è il brano che ha presentato al talent show di Maria de Filippi che gli ha regalato il successo. Contenuto nell'EP di debutto, il cantautore e polistrumentista di Lamezia Terme a partire dall'8 giugno presenterà il suo primo lavoro discografico, titolato Strangis, al pubblico con date in tutta Italia. Oltre al singolo Tienimi Stanotte, nel nuovo album trovano spazio gli altri brani che il giovane ha presentato nel programma di Canale 5, Muro, Tondo, Partirò da zero, Vivo, Riflessi e Rumore.

Questo Ep rispecchia la mia personalità libera da ogni genere ed etichetta. È libertà di poter cambiare, libertà di lasciarsi vedere senza nascondersi, libertà di lasciarsi conoscere e accettarsi. “STRANGIS” è frutto di duro lavoro, mio e di tanti altri che hanno creduto in me come artista e come persona. Spero sia solo l’inizio.

Le date del tour di Luigi Strangis

Luigi Strangis sta girando l'Italia per presentare ai fan in giro per l'Italia il suo album, il suo primo progetto discografico STRANGIS. Queste le date e gli orari degli appuntamenti: