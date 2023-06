Lucy Mantha è la nuova scommessa di Piotta: il singolo Normalità presentato al Pride di Belluno Si chiama Lucy Mantha la nuova scoperta di Piotta: la cantante presenterà il singolo Normalità al Pride di Belluno.

A cura di Redazione Music

Piotta lo conosciamo tutti come rapper, ma uno dei ruoli che si è costruito negli anni è quello di discografico, grazie all'etichetta La grande onda (che prende il nome da uno dei suoi album più famosi e di successo). Da discografico, infatti, oltre a pubblicare i suoi lavori, il cantante romano cerca anche nuovi artisti e artiste da lanciare, con un ineffabile lavoro di talent scout, dote non comune, che comporta grande impegno ma anche soddisfazioni importanti. Questa volta l'occhio di Piotta è così caduto sulla cantante Lucy Mantha che il prossimo 15 luglio presenterà live per la prima volta il suo singolo "Normalità" al Pride di Belluno.

Mantha ha spiegato così il senso della canzone: "Viviamo in una società capovolta, dove i sentimenti si nascondono e la superficialità si ostenta; nella vita privata mi sono trovata più volte a contrastarmi con questa realtà ed è il motivo che mi ha spinto a scrivere il testo di Normalità. Sentivo, infatti, l'urgenza di toccare problematiche come ansia, bullismo ed emarginazione; col brano provo anche a denunciare l'affannosa e generalizzata rincorsa ad un'immagine di noi stessi, che diamo in pasto ai social ma che in realtà si discosta di molto dalla vita vera, e che ci fa perdere di vista i nostri reali bisogni, portando la società a sprofondare in un vuoto superficiale e di solitaria individualità, seppur ‘condivisa'".

L'artista padovana è pubblicata con la "Go Go Dance", ovvero la neonata sub-label dedicata alla musica elettronica de La Grande Onda. Scritto assieme al sound designer Mauro Fiorin, con la produzione e direzione artistica del brano di Giovanni La Tosa (tra i produttori della colonna sonora di "Loveclub", serie tv appena approdata su Amazon Prime), Normalità è un brano di denuncia, il cui video – girato dallo stesso Fiorin in collaborazione per la post produzione con Mirko Tonini – uscirà il prossimo 30 giugno.