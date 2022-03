Lucio Dalla verrà celebrato il 2 giugno all’Arena di Verona: serata evento con i big della musica Lucio Dalla verrà celebrato dai big della musica italiana in una serata evento che si terrà all’Arena di Verona. Il pubblico potrà riascoltare i suoi più grandi successi e apprendere nuovi tasselli della sua vita.

A cura di Daniela Seclì

Il 2 giugno, in una imperdibile serata evento all'Arena di Verona, verrà celebrata la carriera di Lucio Dalla. Il nome dato al concerto è "Dall'Arena Lucio". L'artista, vero e proprio pilastro della musica italiana, moriva dieci anni fa, l'1 marzo 2012. Per omaggiare la sua vita e la sua brillante carriera, interverranno tantissimi artisti che hanno avuto modo di condividere un pezzo di strada con lui o che sono semplicemente legati alle sue canzoni. Così, lo racconteranno al pubblico che non lo ha mai dimenticato.

Il genio di Lucio Dalla celebrato in una serata evento

Gianmarco Mazzi, direttore artistico e AD di Arena di Verona Srl, si è impegnato a fondo perché questo evento avesse luogo. Oltre ad apprezzare il genio di Lucio Dalla, era anche suo amico. Ad Ansa ha dichiarato: "Ho fortemente voluto che questo evento si tenesse a Verona. Ero amico di Lucio e so quanto amasse l'Arena. Il nome dell'evento è un bellissimo omaggio per Verona e per il nostro monumento". La serata si chiamerà "Dall'Arena Lucio".

I biglietti sono già disponibili: costo e dove acquistarli

Al momento, non sono ancora stati diffusi i nomi dei big della musica italiana che omaggeranno Lucio Dalla. Intanto, però, è già possibile acquistare i biglietti dell'evento. Sono disponibili da venerdì 4 marzo sia sul sito Ticketone.it che sul sito Vivaticket.it. Una data, quella scelta per rendere disponibili i biglietti, che non è di certo casuale. Il 4 marzo del 1943 a Bologna, nasceva l'artista. I prezzi vanno dai 37,10 euro della gradinata agli 83,74 euro della platea. Nelle prossime settimane, verranno svelati più dettagli sul concerto, che di certo è un evento imperdibile per tutti coloro che hanno amato Lucio Dalla e potranno idealmente trascorrere una serata in compagnia sua e della sua indimenticabile musica.