Luciano Ligabue annuncia due concerti negli stadi per il 2023: come acquistare i biglietti Ligabue canterà negli stadi di Milano e Roma nel 2023, come ha annunciato in diretta su Rtl 102.5.

Luciano Ligabue (foto di Ray Tarantino)

Luciano Ligabue annuncia due concerti negli stadi per il 2023. Il cantautore di Correggio, che lo ha annunciato durante una diretta su Rtl 102.5, sarà il 5 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Due concerti che riprendono il filo di quello che è stato il ritorno davanti al pubblico del 2022, quando Ligabue ha cantato davanti a oltre 100 mila persone alla RCF Arena – Campovolo di Reggio Emilia lo scorso giugno per l'evento "30 anni in un giorno" a cui si sono aggiunte le sette date sold out all'Arena di Verona che si sono tenute il 27, 29 e 30 settembre e l'1, 3, 4 e 6 ottobre.

A partire dalle 11 di sabato 8 ottobre saranno anche disponibili, su Ticketone, Ticketmaster e nelle prevendite abituali, i biglietti per i concerti negli stadi, prodotti e organizzati da Friends & Partners e Riservarossa. Come sempre ci sarà la possibilità per gli iscritti al Bar Mario di avere la presale dalle 11 di oggi, venerdì 7 ottobre. Dopo i sold out di Verona, però e prima degli Stadi, Liga sarà in giro per l'Europa con alcuni appuntamenti live nelle principali capitali europeee, così il 26 ottobre sarà al Razzmatazz di Barcellona, il 28 ottobre al Cirque Royal di Bruxelles, il 30 ottobre al Bataclan di Parigi e il 31 ottobre al 02 Shepherd's Bush Empire di Londra.

Anche lì Ligabue porterà i successi di oltre 30 anni che lo hanno reso uno degli artisti italiani più importanti, con canzoni che fanno parte del canzoniere della musica leggera italiana. L'ultima, attualmente in rotazione radiofonica è "Non cambierei questa vita con nessun’altra" di cui c'è un video girato dallo stesso cantautore assieme a Riccardo Guarnieri, mentre in libreria c'è "Una storia" ì, ovvero la sua autobiografia, dove si racconta parallelamente a uno spaccato della provincia italiana dagli anni sessanta a oggi, a cui si aggiunge "LIGABUE, I testi – Le storie delle canzoni", un libro con i testi commentati delle sue canzoni.