Dopo il successo di questi ultimi anni LP sta tornando e lo fa con un nuovo singolo "The One That You Love" che sarà pubblicato il prossimo 23 luglio. Un ritorno importante per una delle artiste americane più amate nel nostro Paese, dove fin da subito il pubblico apprezzò la sua hit "Lost on you". E proprio Mike Del Rio che di quella canzone fu produttore, firma anche la produzione di questo ritorno di cui Fanpage.it vi mostra – in esclusiva – alcuni secondi del backstage del video. Pochi secondo in cui si possono sentire alcuni versi della nuova canzone e soprattutto cercare di capire che video sarà quello dell'artista statunitense.

Il teaser del video in anteprima su Fanpage.it

Nel video Lp veste i panni di una cowgirl atipica: nelle poche immagini la vediamo in un elegante completo bianco "intrappolata" in una cascina in legno, buia e separata dal mondo esterno, ma tra le cui assi i raggi solari si insinuano, creando una fotografia sensazionale. Forse è l'anima profonda della protagonista, rifugiata nel proprio dolore, che grida il bisogno di riavere la propria vita. Realizzato dal regista Darren Craig (collaboratore in passato di star quali Rihanna, Kanye West, Shakira), il video è stato girato nel pieno dell'emergenza pandemica nel Big Sky Movie Ranch in Simi Valley, California, ranch già immortalato nella celebre serie TV della HBO Westworld.

Dal successo di Lost on you a The One That You Love

"L'amore è un duello. Stallo messicano: l'uno fronte all'altro, un piano americano alternato, fino al dettaglio delle pistole, degli occhi, e la colonna sonora la state già immaginando in attesa di ascoltare il nuovo brano dell'artista americana in arrivo il 23 luglio". "The One That You Love", che è stato inciso presso l'Hotel El Ganzo, San José del Cabo, Messico, cercherà di bissare il successo del singolo che può contare oltre 500 milioni di visualizzazioni su Youtube e che solo in Italia ha conquistato 4 dischi di platino. la canzone, diventata un fenomeno in tutto il mondo era contenuta nell'album omonimo uscito nel 2016, mentre nel 2018 la cantante ha pubblicato "Heart to Mouth".

LP in concerto in livestreaming l'1 agosto

in foto: LP (ph Talayeh Nasirzadeh)

Reduce anche lei dalla pandemia di Covid-19 che ha vietato i concerti in gran parte del mondo, LP ha scelto di produrre un evento globale in streaming che sarà visibile in tutto il mondo sabato 1 agosto su lp.veeps.com. Visto che le regole del distanziamento sociale vietano l'assembramento di pubblico sotto al palco, la cantante ha deciso di fare lo stesso il concerto, coinvolgendo il pubblico in remoto con il 2020 Virtual World Tour, il primo vero e proprio concerto in live-stream mondiale. Sabato 1 agosto il concerto sarà trasmesso in diretta dagli studi The Beehive a Los Angeles un evento speciale: LP e la sua band si esibiranno rigorosamente dal vivo tra successi, inediti, chicche e cover tratti dal repertorio dell'artista americana: "Sono entusiasta di annunciare il mio Tour Mondiale Virtuale! Vi aspetto il 1 Agosto 2020 per un concerto in livestream – ha detto la cantante – insieme alla mia band e con la stessa produzione di sempre, per un evento pieno di energia e amore. Sarà possibile seguire anche il mio soundcheck il 31 luglio e seguirmi nel backstage per una intervista Q&A! Una percentuale di tutti i biglietti venduti sarà devoluta alla National Black Justice Coalition (NBJC)".

Come acquistare i biglietti per l'evento

Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici, sappiamo che "il concerto sarà realizzato in multicamera, video HD e con 80 canali audio; tramite il portale veeps.com i fans possono acquistare i biglietti in formato GA, ovvero per ammissione generale (GA), la quale prevede un numero fittizio equivalente al posto a sedere. Un biglietto da 20 dollari (circa 18 euro) GA garantisce l'ingresso al live streaming e comprende ogni futuro accesso per una nuova visione del concerto archiviato. Inoltre, è previsto l'accesso senza limiti ai contenuti esclusivi del dietro le quinte, la possibilità di rivolgere domande all'artista nel backstage, foto e video della settimana antecedente allo spettacolo e molto altro ancora".