Lourdes Ciccone come mamma Madonna: si lancia nella musica con il suo primo brano Lock&Key Lourdes Ciccone Leon, la figlia di Madonna avuta dal ballerino cubano Carlos Leon nel 1997, ha esordito nel mondo della musica con il brano “Lock&Key”.

A cura di Vincenzo Nasto

Lourdes Ciccone Leon 2022, foto di Frazer Harrison per Getty Images

Se il cognome Ciccone non vi ricorda nulla, osservare una fotografia di Lourdes Leon, 25enne figlia di Madonna, non potrà che portare la mente subito alla cantante di Detroit. In passato, la giovane donna, sin da piccola sotto i riflettori, aveva abbandonato l'idea della musica e del cinema, lasciando intendere che quel mondo avesse già attraversato troppo la sua vita, grazie all'incredibile carriera di sua madre. Poi nelle ultime ore il debutto a sorpresa, con il singolo "Lock&Key", sotto il nome di Lolahol: il brano coprodotto da Eartheater, arriva tramite la sua etichetta Chemical X. Ad accompagnare il singolo anche un video ufficiale, diretto dallo stesso Eartheater.

Lourdes Ciccone Leon è la figlia della celebre popstar Madonna, avuta con il ballerino e istruttore di fitness di origine cubana Carlos Leon nel 1997. Una giovane donna cresciuta sotto i riflettori e ben presto sulle passerelle, diventando una delle modelle/ballerine più interessanti del panorama di New York, dove vive. In passato, intervistata per la rivista Interview, aveva parlato della sua crescita e del suo rapporto con l'arte, dalla musica al cinema, ma anche del ballo. Nelle sue parole erano chiare le distanze con la madre, descritta come stakanovista e alla ricerca della fama, mentre Lourdes si allontanava da quella fretta di autodefinizione.

L'attacco al mondo della moda e l'esordio musicale

La sua voce però era già risuonata alta, sulle passerelle, quando nel 2021 aveva affermato: "Voglio creare un mondo in cui le modelle non avranno più bisogno delle agenzie per i lavori che scelgono di fare. E che non siano più solo indossatrici silenziose. Questa è l’era che verrà nel mondo della moda: modelle viste come personalità e artiste". Personalità che aveva mostrato anche nei confronti della musica e del cinema, quando ha spiegato inizialmente il suo mancato interesse: "Per quanto riguarda la musica, so cantare. Solo che non mi interessa". Solo un anno dopo, tramite la sua etichetta Chemical X, Lolahol ha pubblicato il suo primo brano "Lock&Key", un brano da club, in cui la cantante seduce la telecamera con coreografie disposte tra la sua dimora di New York e alcuni posti noti della città.

L'intervista di Madonna e la collaborazione nel 2012

Il rapporto con la musica non può che effettivamente passare tra le mani della madre Madonna, che nel 2019 aveva anticipato l'incredibile talento della figlia, durante un'intervista a British Vogue: "Sono verde dall'invidia perché è incredibile in tutto quello che fa. È una ballerina incredibile, è una grande attrice, suona il pianoforte in modo meraviglioso, ha tutte le capacità per diventare un'artista eccezionale". Lungimirante da questo punto di vista era stata la scelta della cantante, che già nel 2012 si servì della voce di sua figlia Lourdes per i cori: infatti la giovane artista è rientrata nel progetto "MDNA" del 2012 della madre, apparendo nella traccia "Superstar".