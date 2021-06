in foto: Louis Tomlinson (Photo by Christopher Polk/Getty Images for iHeartMedia)

Louis Tomlinson ha annunciato un nuovo concerto in Italia nel 2022. L'ex One Direction, infatti, dopo il concerto annunciato per il 6 aprile prossimo, sarà di nuovo in Italia il 3 settembre 2022 all’Ippodromo SNAI di San Siro nell’ambito del Milano Summer Festival. Con le vaccinazioni che procedono spedite in tutta Europa anche la stagione dei concerti si prevede che possa ricominciare con una sorta di normalità proprio nel 2022, mentre per questa estate, almeno in Italia ci sono ancora una serie di difficoltà dovute alle restrizioni per la pandemia da Covid.

Quanto costano i biglietti per Tomlinson a Milano

Per quanto riguarda il concerto di Tomlinson, come si legge nella nota stampa dell'agenzia che organizza il tour, Live Nation, "l’annuncio arriva dopo le numerose richieste da parte dei fan che chiedevano a gran voce sui social network un’altra data italiana della popstar britannica, raggiungendo un totale di quasi 20mila tweet con l’hashtag #onemorelouforitaly". Per qwuanto riguarda i biglietti, "saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 12:00 di mercoledì 9 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da giovedì 10 giugno alle ore 12:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com". Il costo è di 40€ più prevendita per il posto unico e 60€ più prevendita per il PIT.

Il concerto ad aprile 2022

Louis Tomlinson, quindi tornerà in Italia a qualche mese di distanza dal concerto previsto al Lorenzini District. Previsto originariamente il 29 luglio 2020 al Carroponte di Milano, successivamente spostato prima al 5 febbraio 2021 e poi al 30 agosto 2021 al Fabrique di Milano, quel concerto è stato riprogrammato l’8 aprile 2022 al Lorenzini District, sempre a Milano.

Il ritorno ai grandi concerti nel 2022

Insomma, qualcosa si muove, da qualche mese sono cominciati gli annunci per la stagione 2022 e probabilmente pian piano si potrà tornare a una sorta di normalità, con la possibilità di vedere migliaia di persone insieme per godersi un concerto, a due anni (nel 2022 n e saranno passati tanti) di distanza dall'ultima volta in cui è stato possibile poter assistere a quelli che sono considerati grandi eventi, appunto, e che raccolgono più delle mille persone all'aperto previste dalle nuove regole.