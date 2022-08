Louis Tomlinson è distrutto dopo che alcune canzoni sono state messe online senza permesso Lousi Tomlinson non ha preso bene i leak di alcune canzoni del suo prossimo album.

A cura di Redazione Music

Louis Tomlinson (Gary Gershoff/Getty Images for iHeartMedia)

Pare che Louis Tomlinson, ex One Direction, sia distrutto dopo che alcune delle sue canzoni sono state messe online prima dell'uscita ufficiale del suo nuovo album. Lo ha riportato il Sun che cita una fonte che spiega che il cantante è colpito da questa cosa e ci si sta chiedendo come sia stato possibile. pare che Tomlinson abbia chiamato la propria etichetta chiedendo spiegazioni dopo che alcune canzoni sono apparse online senza il permesso. L'ex One Direction ha finito da poco di lavorare sul suo secondo album, che arriva dopo che nel 2020 esordì, da solista, con l'album "Walls" che seguiva l'incredibile successo ottenuto con i One Direction, probabilmente l'ultima grande Boyband inglese.

Al Sun questa fonte anonima ha spiegato: "Dire che Louis è distrutto è un eufemismo. Nessuno sa come possano accadere cose del genere, ma è frustrante quando accadono. I capi della sua etichetta stanno indagando. ‘All Along' è stata scritta quando Louis stava lavorando al suo album di debutto 2020 ‘Walls' con alcuni autori, ma poi non è mai uscita". Tomlinson ha quindi da poco finito di registrare il suo nuovo album che si chiamerà "Faith In The Future" e dovrebbe uscire il prossimo 11 novembre, stando ad Amazon. Il cantante, riguardo al suo prossimo lavoro ha spiegato di essersi divertito, nel processo di creazione, venti volte più di quanto avesse fatto per quello precedente.

Il punto, ovviamente, era che per quell'album c'erano le aspettative che derivavano dai One Direction e anche meno esperienza solista, cosa che dopo qualche anno dovrebbe avere conquistato: "Mi è piaciuto il processo 20 volte di più rispetto al primo album. C'erano così tante opinioni diverse sul primo album e io cercavo di trovare il mio spazio, soprattutto perché uscivo da una band delle dimensioni dei One Direction, quindi avevo così tante cose nella mia testa". Nonostante ciò, Tomlinson non ha negato di sentirsi ancora molto sotto pressione come artista solista.