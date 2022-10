Louis Tomlinson, due concerti in Italia nel 2023: quanto costano e come acquistare i biglietti Louis Tomlinson ha annunciato un tour per il 2023 che arriverà in Italia per due concerti a Torino e Bologna. Ecco come acquistare i biglietti e quanto costano.

A cura di Redazione Music

Louis Tomlinson (ph Edward Cooke)

L'ex One Direction Louis Tomlinson ha annunciato il suo nuovo tour che toccherà l'Italia con due date nell'ottobre 2023. Il cantante, infatti, sarà protagonista col suo "Faith In The Future 2023 Tour" l’8 ottobre 2023 al Pala Alpitur di Torino e il 9 ottobre 2023 all’Unipol Arena di Bologna. Il cantante torna in Italia, quindi, a un anno dal suo ultimo concerto, quello tenuto il 3 settembre a Milano, all’Ippodromo Snai San Siro, con 34 mila persone a chiusura di un tour mondiale che ha attraversato prima il Regno Unito, l’Europa, gli Stati Uniti e il Sud America e successivamente in Asia e Australia, vendendo il totale circa 500 mila biglietti. Quelli per i concerti italiani saranno disponibili, per tutti, a partire dal 21 ottobre.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per i due concerti italiani di Louis Tomlinson saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre: "Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti, invece, è aperta dalle ore 10 di venerdì 21 ottobre sui siti ufficiali di Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket".

I prezzi dei biglietti per i concerti di Louis Tomlinson

I costi per i biglietti delle date di Torino e Bologna variano in base alle date e ai posti. Ecco le diverse fasce di prezzo per i singoli eventi.

Leggi anche Quanto costano i biglietti per il concerto di Gigi D'Alessio a Napoli il 17 e 18 giugno 2022

Prezzi biglietti 8 ottobre 2023 al Pala Alpitour di Torino

Parterre in piedi: 40,00 € + diritto di prevendita

Primo settore numerato: 50,00 € + diritto di prevendita

Secondo settore numerato: 40,00 € + diritto di prevendita

Terzo settore numerato: 30,00 € + diritto di prevendita

Prezzi biglietti 9 ottobre 2023 alla Unipol Arena di Bologna

Parterre in piedi: 40,00 € + diritto di prevendita

Primo settore numerato: 50,00 € + diritto di prevendita

Secondo settore numerato: 40,00 € + diritto di prevendita

Terzo settore numerato € 35,00 + diritto di prevendita

Quarto settore numerato: € 30,00 + diritto di prevendita

Il nuovo album Faith In The Future

Il tour segue l'uscita del suo nuovo album che dà il nome al tour sarà pubblicato il prossimo 11 novembre ed è stato anticipato dal singolo "Bigger than me" e da "Out of my system", uscito oggi e definito "il brano più audace e sfrontato dell’album". Un ritorno a due anni di distanza dal primo album solista "Walls". A proposito di questo secondo album, meno "solitario" con una dimensione pensata ancora più per i live e una produzione di più ampio respiro ha detto in un'intervista al programma The Morning Mash Up di SiriusXM: "Io e i produttori siamo stati un po' più coraggiosi in questo disco. Era marginalmente unidimensionale nel primo disco in cui stavo solo pensando ai suoni della chitarra e alle canzoni guidate dalla chitarra". Tomlinson ha collaborato con Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners), e il frontman degli Hurts, Theo Hutchcraft.