È morto a 46 anni Lotto, il rapper che ha affrontato Eminem in 8 Mile Nelle scorse ore è scomparso il rapper 46enne Lotto, nome d’arte di Nashawn Breedlove: l’uomo era stato uno dei protagonisti ad affrontare in freestyle Eminem nel film 8 Mile.

A cura di Vincenzo Nasto

Eminem e Lotto, screenshoot YouTube video "Lose yourself"

Nelle scorse ore, all'età di 46 anni, è scomparso il rapper Lotto, nome d'arte del nativo di Detroit Nashawn Breedlove. A darne l'annuncio è la madre Patricia con un post su Facebook: "È con il cuore pesante che condivido la notizia della morte del mio amato figlio Nashawn Breedlove. Molti di voi lo conoscevano con il suo nome d'arte Lotto, un nome che riecheggiava la sua resilienza e determinazione. Nashawn era un rapper, cantante, cantautore e attore. Nessuno può negare il suo talento. La partenza di Nashawn da questo mondo ha lasciato un vuoto immenso nella mia vita, un vuoto che le parole non possono esprimere completamente. Non riesco a esprimere a parole il dolore e il dolore che provo".

La sua partecipazione nel film 8 Mile

Lotto era conosciuto principalmente per la sua partecipazione nel 2002 al film 8 Mile, che ha consacrato la rapida ascesa del suo collega Eminem. Infatti, il rapper è uno degli artisti che affronta il personaggio interpretato dal rapper di The Real Slim Shady nel film. Nel secondo round della gara di freestyle, Breedlove, col nome di Lotto infatti, si scontra con Eminem sul palco, quasi mettendo fuori gioco il rapper di Lose Yourself con la sua prima strofa. Un momento che verrà ricordato negli anni e anche al momento della sua scomparsa, con l'ultimo saluto del rapper Mickey Factz, che ha voluto rendergli omaggio con un post su Instagram: "RIP a uno dei pochi freestyler a battere Eminem: Lotto in 8 Mile. I suoi amici lo chiamavano affettuosamente Ox: ci mancherà la tua tenacia e la tua aggressività".

Dov'è possibile ascoltare la musica di Lotto

Poco prima di apparire in 8 Mile, Breedlove aveva contribuito anche alla colonna sonora di un film uscito nel 2001: al suo fianco Dr.Dre e Snoop Dogg. Il film, dal titolo The Wash, infatti, conteneva Don't Talk Shit, pubblicata con l'altro nome d'arte: Ox. L'uomo, come riportato dal portale statunitesne TMZ, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione nel New Jersey. È possibile trovare la musica pubblicata negli anni da parte dell'autore sul suo profilo ufficiale di Soundcloud.