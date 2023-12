Loredana Bertè ricorda Mango e saluta Angelina: “Non è mai celebrato abbastanza” Durante The Voice Kids, Loredana Bertè ha voluto ricordare Mango, raccontando un aneddoto sulla canzone che scrisse per lei – e con cui fece scandalo a Sanremo – e salutando Angelina.

A cura di Redazione Music

Tra pochi giorni, l'8 dicembre, saranno 9 anni dalla scomparsa di Mango, uno dei cantautori italiani più raffinati e amati, autore di successi come Mediterraneo, Oro, Lei verrà, Bella d'estate e nell'ultima puntata di The Voice Kids, programma di rai2 condotto da Antonella Clerici, Loredana Bertè ha voluto ricordarlo. Tutto è nato da Clementino che ha intonato il ritornello di La rondine, uno dei suoi maggiori successi, e da lì è nato un ricordo condiviso anche dagli altri giudici del programma, ovvero Arisa – che ha anche preso bonarioamenti in giro il rapper campano, Gigi D'Alessio e soprattutto Loredana Bertè, che vanta una canzone scritta da Mango e portata al festival di Sanremo.

La cantante, infatti, ha raccontato un aneddoto sulla nascita di quella canzone: "Io ho passato una settimana con Mango, a Lagonegro, c'era sua mamma, mamma mia come cucinava. In quella settimana lui ha scritto Re,c he ho portato a Sanremo, una bomba di pezzo, che però nessuno ha ascoltato perché guardavano solo la pancia". La canzone, in effetti fu scritta da Mango e dal fratello Armando e fu portata sul palco dell'Ariston dalla cantante nel 1986 quando decise di partecipare al festival per la prima volta. Il riferimento alla pancia nasce perché Bertè fece scandalo in quell'edizione, presentandosi come se fosse incinta, con una coreografia pensata per lei da Franco Miseria.

Loredana Bertè la spiegò così a Tv Sorrisi e Canzoni (via Wikipedia): "Era un'ammissione di verità e personalità della donna nella sua dimensione più vera. Forse la gente crede che la donna incinta debba per forza soffrire in un letto e aspettare il lieto evento con un medico e una levatrice a fianco, invece che ballare, cantare, ed essere se stessa soprattutto in quei momenti così importanti per lei". Alla fine del ricordo, Arisa – che è lucana come Mango – ha anche detto: "Posso dirti una cosa, che è stato geniale!", pensiero condiviso da Bertè che, su X, ha scritto che "Mango non è mai celebrato abbastanza!" prima di salutare la figlia, Angelina, autrice di "Ci vediamo domani" e "Che t"o dico a fà".