L’opera di Antonello Venditti in edicola: si parte con Benvenuti in paradiso

A cura di Francesco Raiola

Antonello Venditti sarà presente, nei prossimi mesi, anche nelle edicole italiane, con il progetto Nel mio infinito cielo di canzoni, ovvero una collana di uscite che ripercorrerà il percorso del cantautore romano, dando la possibilità ai fan di riascoltare alcuni degli album e delle canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, costruendo un immaginario musicale che negli anni si è radicato sempre di più. A partire dal primo aprile, infatti, saranno disponibili 20 album e quattro live di Venditti in formato Digipack con un'intervista esclusiva al cantautore, che sarà dilazionata in tutte le uscite.

Il primo album a uscire sarà "Benvenuti in paradiso" uscito nel 1991, album che contiene successi come la canzone omonima, ma anche brani come "Amici mai", "Alta marea", "In qualche parte del mondo", tra le altre. Un album registrato nello studio casalingo del cantautore romano che dentro esprime alcune delle caratteristiche di Venditti, la capacità di racconto, l'amore, i sentimenti, ma anche la politica con una canzone dedicata a Berlinguer ("Caro Enrico") riuscendo a non far rimpiangere quelli che erano stati i suoi successi degli anni 70 e 80, ma cercando anche altre strade. E l'album fu un successo, e col senno di poi potrà vantare una giovanissima Angelina Jolie protagonista del video di "Alta Marea" (cover di Don’t dream it’s over dei Crowded House), mentre tra i crediti c'è anche la batteria di Carlo Verdone

"Nelle mie canzoni cerco sempre di unire la socialità, cerco di rapportarmi con l’umanità che a volte è complessa” racconta Venditti nell’intervista contenuta nel booklet della prima uscita. “Mi sono sempre rivolto all’umanità che si ritrova in alcune idee, non nelle ideologie. Parto dall’individuo, l’ho sempre fatto. La mia generazione voleva essere partecipe, identificabile in qualcosa…" ha detto Venditti parlando delle sue canzoni. La seconda delle 24 uscite di Nel mio infinito cielo di canzoni sarà "In questo mondo di ladri" che sarò in edicola l’8 aprile, per finire il 9 settembre con l’album Quando verrà Natale.