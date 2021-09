“Lo vidi mentre faceva sesso orale ad Aaliyah minorenne”, R.Kelly accusato da una sua ex ballerina Ancora accuse contro R.Kelly. Questa volta arrivano da una sua ex ballerina, che partecipò al tour del cantante a inizio anni 90. La donna ha testimoniato di aver visto il cantante – accusato in questi anni di violenze, rapimento e abusi – di aver praticato sesso orale alla cantante Aaliyah quando era minorenne.

A cura di Redazione Music

Ancora accuse contro R.Kelly. Questa volta arrivano da una sua ex ballerina, che partecipò al tour del cantante a inizio anni 90. La donna ha testimoniato di aver visto il cantante – accusato in questi anni di violenze, rapimento e abusi – di aver praticato sesso orale alla cantante Aaliyah quando aveva circa 13/14 anni. La donna ha spiegato anche di aver avuto una relazione all'inizio degli anni 90 col cantante, avendo con lui molteplici rapporti sessuali e spiegando di aver visto Kelly e Aaliyah avere rapporti sessuali quando lei era poco più che una bambina. In questi anni, nonostante decine di testimonianze e accuse di violenze fisiche e psicologiche, il cantante ha sempre rifiutato le accuse dichiarandosi innocente.

La donna è la decima testimone ad accusare R.Kelly ha spiegato di aver incontrato il cantante nel 1991 quando lei aveva solo 15 anni e sognava di poter entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Un sogno che stando alle accuse di altre donne il cantante avrebbe usato per fare pressioni psicologiche su di loro, costringendole a rispettare una serie di regole che se fossero state disattese avrebbero portato a punizioni. Angela, nome con cui è stata identificata la donna, avrebbe lavorato come ballerina dopo aver conosciuto Kelly durante una festa a cui era stata invitata da un'amica. A un certo punto è stata invitata in una stanza con il cantante che le ha chiesto letteralmente di "salire su di lui" cosa che avrebbe fatto dopo una iniziale resistenza, a quel punto gli avrebbe messo un preservativo e avrebbero avuto un rapporto sessuale.

A quel punto cominciò a frequentare Kelly in maniera costante per alcuni anni, per lui lasciò la scuola perché il cantante le disse che le sue aspirazioni nel mondo dello Spettacolo non erano compatibili con la scuola, appunto e a quel punto lavorò nel 1992 e nel 1993 come ballerina, cantando anche in un gruppo chiamato Second Chapter. È stato in quel periodo che avrebbe visto Kelly avere un rapporto con Aaliyah. Successe quando assieme a un'altra ragazza voleva fare una sorpresa al cantante, entrando all'improvviso nel tour bus e trovandolo tra le gambe della cantante: "Ho visto Robert e Aaliyah mentre avevano un rapporto sessuale. Sembrava che lui avesse la testa tra le sue gambe e le stesse facendo sesso orale… Ho chiuso bruscamente la porta e ho spinto la ragazza dietro di me lontano dalla porta". Kelly sposò illegalmente Aaliyah nel 1994 quando lei aveva solo 14 anni, falsificandole i documenti. Il matrimonio sarebbe stato cancellato l'anno successivo.