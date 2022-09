Lo sfogo di Renato Zero fuori all’Hotel di FdI: “È regime questo, votate la m*rda che siete” Renato Zero si è sfogato contro Giorgia Meloni, tornando in albergo dopo uno dei suoi concerti al Circo Massimo.

A cura di Francesco Raiola

In queste concitate ore post voto sta girando un video in cui si vede Renato Zero scendere dal un'auto durante la notte romana, sfogarsi contro qualcuno, visibilmente infastidito, e gridare al regime. Il cantante, infatti, era reduce dalla terza data al Circo Massimo di Roma del suo Zerosettanta, una serie di sei concerti per festeggiare i suoi 55 anni di carriera. Dopo il concerto, quindi, Zero è tornato in albergo all'Hotel Parco dei Principi di Roma, che è anche sede del comitato elettorale di Fdi e evidentemente ha avuto qualche problema ad arrivare a causa dei giornalisti ammassati all'esterno in attesa proprio della leader di FdI Giorgia Meloni e ha sbottato.

Nei video ripresi dai numerosi giornalisti presenti, infatti, si vede Renato Zero scendere da un'auto visibilmente infastidito e andare via dritto, a testa bassa, urlando: "Manco più in albergo se va, è regime questo, è regime, stronzi, votate la merda che siete". Uno sfogo che in qualche modo tira in ballo anche l'attualità, visti i riferimenti al regime e al voto e che rispecchia senza molti dubbi quelle che sono le idee del cantante. Nei giorni scorsi il cantante aveva esplicitato il suo pensiero su questo momento politico del Paese, rimpiangendo il Governo Draghi: "C’era bisogno di andare al voto così in fretta? Stavamo così bene con Draghi! Poteva finire il suo mandato" aveva detto il cantante a margine della conferenza stampa per i suoi concerti.

"Così andremo a votare come si fa una schedina del totocalcio – aveva continuato -. Non conosciamo i candidati. Abbiamo avuto gli Almiranti, i Saragat, Togliatti e Nenni gente che girava le borgate e invece ora brancoliamo nel buio". Nei giorni scorsi erano stati vari i cantanti e le cantanti che si erano esposti pro o contro Meloni, da Elodie e Loredana Bertè, passando per Gemitaiz e la cantante degli Skunk Anansie Skin, che aveva parlato di minaccia fascista, fino ad attori come Pino Insegno e Giorgio Pasotti che, invece, avevano espresso parole di solidarietà e vicinanza alla leader di FdI.