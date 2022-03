Lizzo e l’orgoglio plus size: “Cerco ballerine grasse come me” La rapper e performer cerca 10 ballerine plus size per il suo nuovo show: “È la prima volta che vogliamo persone grasse per quello che sono e non per farle dimagrire”

Lizzo, la cantante e attrice, è da sempre in prima linea contro il body shaming. Con il suo corpo e la sua arte sta cercando di imporre un nuovo standard di bellezza moderno. Per farlo, adesso diventa anche talent scout. Lizzo ha infatti cercato nuove ballerine che la accompagneranno sul palco per nuove coreografie durante il suo tour mondiale. Una missione che diventa anche serie tv su Prime Video: "Watch Out for the Big Grrrls", che prende spunto dal suo secondo album di inediti ‘Big Grrrl Small World' (2015).

Il gruppo di ballerine plus size

E Big Grrrls è proprio il nome del gruppo di ballerine che accompagna le performance dal vivo e in video di Lizzo. Ora il casting è aperto per 10 nuove ballerine che potranno unirsi al gruppo. Le candidate dovranno dimostrare di essere a proprio agio con il proprio corpo. L'idea è quella di sovvertire la proporzione di rappresentanza nel mondo della danza, dove non è semplice trovare ballerine plus size. In questa serie Prime Video, sono 13 le ragazze che si presenteranno alle audizioni a Hollywood e solo 10 saranno nella spedizione. ‘Watch Out for the Big Grrrls' è il primo reality show in cui viene dato spazio totalmente alla rappresentazione del ‘grasso' in televisione. Nel trailer Lizzo presenta così il progetto: "Le ragazze come me non hanno l'opportunità di essere rappresentate, è ora di tirarsi su le maniche e di mettermi a cercarle. Questo è il momento migliore della mia carriera voi tutti sapete quanto sia difficile trovare ballerine che sono come me. Me se mi ci vuole uno show televisivo per far vedere al mondo quanto valgono le ‘big grrrls', c… che lo farò".

Un nuovo paradigma

È la prima volta che assistiamo a uno show in cui una persona grassa compete per essere presa in un corpo di ballo proprio per come è e non per perdere peso. Per la prima volta, le persone grasse si mostrano per quello che sono. Lo show è diretto da Nneka Onourah, prodotto dalla stessa Lizzo vede anche coinvolte la leggendaria coreografa le componenti originali delle Big Grrrls Chawnta' Marie Van, Shirlene Quigley e Grace Holden.