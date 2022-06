Lizzo cambia una parola di “Grrrls” perché ritenuta offensiva e chiede scusa ai fan Lizzo ha deciso di cambiare una parola della sua ultima canzone “Grrrls” perché ritenuta offensiva nei confronti delle persone disabili.

Lizzo (ph Noam Galai/Getty Images for Youtube)

Lizzo, una delle artiste americane più influenti di questi anni, vincitrice di un Grammy e da sempre attenta ai discorsi inclusivi ha scelto di cambiare una parola all'interno della sua ultima canzone "Grrrls" perché ritenuta offensiva nei confronti delle persone disabili. Nella versione originale della canzone uscita venerdì scorso, infatti, la cantante usava la parola "spaz" per indicare la perdita di controllo, ma il problema è che quella parola fa riferimento alla diplegia spastica, ovvero una forma tipica di paralisi cerebrale che colpisce entrambe le gambe, per cui alcuni si sono sentiti offesi.

In una comunicazione sui suoi social, la cantante ha spiegato il perché ha scelto di cambiare la parola a pochi giorni dall'uscita ufficiale, spiegando che l'uso di quella parola era non intenzionalmente offensiva: "È stata portata alla mia attenzione che c'è una parola dannosa nella mia nuova canzone ‘GRRRLS'. Vorrei chiarire una cosa: non è mai mia intenzione promuovere un linguaggio sprezzante. In quanto donna grassa nera in America, sono stata vittima di tante parole offensive dette contro di me, quindi comprendo il potere che le parole possono avere (sia intenzionalmente che, nel mio caso, non intenzionalmente)".

A quel punto Lizzo ha spiegato di aver scelto di cambiare il testo: "Sono orgoglioso di dire che c'è una nuova versione di GRRRLS con un cambio di testo. Questo è il risultato del mio ascolto e del mio agire. Come artista influente, mi dedico a far parte del cambiamento che stavo aspettando di vedere nel mondo". La nuova versione, quindi, cambia il verso "Do you see this shit? I'ma spazz" in "Do you see this shit? Hold me back"

Il testo di GRRRLS

(Girls) Bitches, uh

Bitches, uh, uh-huh

Hold my bag, bitch, hold my bag

Do you see this shit? Hold me back

I'm about to knock somebody out, yo, where my best friend?

She the only one I know to talk me off the deep end

‘Cause that's my girl, we codependent

If she with it, then I'm with it

Yeah, we tussle, mind your business

Zu, zu, zu, zu, zu-su-lu

That's my girl, we CEOs

And dancin' like a C-E-ho

We about to throw them bows

Let's fuck it up

Where my girls, where my girls at? (Woo-hoo)

Where my girls, where my girls at? (Woo-hoo)

Yeah, this the type of fight I'm lookin' for

Wherе my girls, where my girls at? (Woo-hoo)

Let mе take these earrings off and hit the boosie ratchet with my friends

Woah-oh, woah-oh (Whoop that ho)

I'ma go Lorena Bobbitt on him, so he never fuck again

(No-oh) Now you can't fuck again, bro

That's my girl, we codependent

If she with it, then I'm with it

Yeah, we tussle, mind your business

Zu, zu, zu, zu, zu-su-lu

That's my girl, we CEOs

And dancin' like a C-E-ho

We about to throw them bows

Let's fuck it up

Where my girls, where my girls at? (Woo-hoo)

Where my girls, where my girls at? (Woo-hoo)

Yeah, this the type of fight I'm lookin' for

Where my girls, where my girls at? (Woo-hoo)

Where my girls, where my girls at? (Woo-hoo)

Where my girls, where my girls at? (Woo-hoo)

Yeah, this the type of fight I'm lookin' for

Where my girls, where my girls at? (Woo-hoo)

Uh-huh, okay, where my ladies at?

Uh-huh, okay, where my ladies at?

Uh, hold me down (Down)

Uh, hold me back (Back)

Uh-huh, okay, where my ladies at?