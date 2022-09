Livio Cori rimanda l’uscita di nuova musica: “Da inizio agosto ho problemi di salute” Livio Cori aveva in programma nuovi progetti musicali in uscita a settembre: è stato costretto a rimandare tutto a causa di problemi di salute. “Questa condizione non mi ha permesso di portare a termine il mio progetto nei tempi previsti”.

Livio Cori rompe il silenzio sui social e rivela di avere dei problemi di salute. Il cantante napoletano che avrebbe chiuso definitivamente la sua relazione con Anna Tatangelo dopo le vacanze estive, ha spiegato su Instagram di non star vivendo un periodo sereno: "Da inizio agosto ho a che fare con dei problemi di salute che mi frenano fisicamente e mentalmente". Nel post aggiunto nelle ultime ore si mostra di spalle mentre guarda il mare: è stato costretto a rimandare anche nuovi progetti a cui stava lavorando. Dopo le imminenti date in programma – 22 settembre e 8 ottobre, entrambe in Campania – si prenderà del tempo per poter ritornare sulla scena musicale con qualcosa di nuovo.

Livio Cori non è entrato nel dettaglio dei suoi problemi di salute, ha rivelato però che lo hanno costretto a rimandare l'uscita dei nuovi progetti musicali a cui stava lavorando.

È dall’inizio di agosto che ho a che fare con dei problemi di salute che mi frenano fisicamente e mentalmente, avevo programmato di condividere già nuova musica con voi per settembre, ma questa condizione non mi ha permesso di portare a termine il mio progetto nei tempi previsti.

Nonostante la difficoltà del periodo, ha deciso di prenderla con filosofia sostenendo che "non tutti i mali vengono per nuocere, forse essere costretto a fermarmi un attimo e avere il tempo per rivalutare un po' di cose era proprio quello di cui avevo bisogno". Subito dopo le due date in programma per domani, 24 settembre, a Capua, e per l'8 ottobre e Napoli, ha annunciato che si prenderà del tempo "per poter tornare al 100% con qualcosa di nuovo".

Dopo l'uscita del suo album "Montecalvario (core senza paura)" nel 2019, ha collaborato con Neffa a Nn'è cagnato niente nel 2021, canzone contenuta nell'album AmarAmmore.