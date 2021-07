Dopo la parata di Donnarumma che ha riportato in Italia gli Europei di calcio, il Paese è esploso di gioia, riempendo le strade di tifosi e caroselli durati tutta la notte. E ovviamente anche i social – compresi quelli dei cantanti – sono stati invasi dai commenti e dai festeggiamenti per questa vittoria storica. Insomma, tutta Italia è in festa ma pare che alcuni non si siano subito resi conto di cosa fosse successo, come avvenuto, per esempio, a casa di Fedez e Ferragni. Dopo l'errore dal dischetto di Jorginho, infatti, ma soprattutto dopo la parata vincente di Donnarumma alcuni hanno pensato che bisognasse aspettare un altro gol italiano dagli undici metri, forse anche a causa di una regia che non ha, come al solito, inquadrato subito i giocatori italiani che da centrocampo scattavano verso la porta di Gigio. E anche il portiere della Nazionale è rimasto impassibile, subito dopo la parata decisiva: senza correre, esultare, ma freddissimo, finché non sono stati inquadrati Mancini, Lombardo e Colllovati abbracciarsi

L'esultanza di Fedez e Ferragni

L'esempio lampante, infatti, sono stati Fedez e Chiara Ferragni. I due, infatti, erano sul divano, avvolti dalla bandiera italiana, quando il portiere della Nazionale ha parato il rigore decisivo. Saltano tutti in piedi esultando per la parata, ma subito il cantante chiede : "Abbiamo vinto? Raga, abbiamo vinto?" e dopo un attimo di attesa, per essere certi che quello fosse il rigore decisivo, dopo che in tv venivano inquadrati il ct della Nazionale Mancini e Vialli che esultavano che c'è stata la conferma della vittoria e la seconda esplosione di gioia e di abbracci. È lo stesso Fedez a scherzarci su dopo aver postato il video: "Ci abbiamo messo un po’ a capirlo ma siamo CAMPIONI D’EUROPA! 💚🤍❤️🇮🇹 ". A quel punto è scattata esultanza e un bacio tra marito e moglie.

Anche Pif non aveva capito

Anche Pif era tra quelli che non ha capito subito quello che era successo e ha postato un video per chiedere che sia tutto più chiaro: "La tecnologia nel calcio ci ha aiutato molto. Ma vogliamo parlare dei rigori? Io ho capito 30 secondi dopo che avevamo vinto gli europei. Lancio un appello: troviamo un modo per far capire al volo (a gente tipo me) se con quella parata abbiamo vinto o perso".

La gioia di Jova e il post di Adele

Sui social, poi sono stati tanti a esultare, da Jovanotti che ha scelto l'abbraccio tra Mancini e Vialli come immagine simbolo a Ermal Meta che su Twitter ha postato un vocale per festeggiare la vittoria, mentre Clementino ha postato un video in cui lo si vedeva sul tetto della macchina con una cassa bluetooth con la faccia dipinta dei colori della bandiera italiana, così come Rocco Hunt che ha festeggiato con un video in cui lo si vede esultare, Laura Pausini si è fotografata con una parrucca tricolore, citando Raffaella Carrà: "Verificato Scoppia scoppia mi scoppia il cuor 💙 Grazie alla nostra Nazionale! Siete stati grandissimi!", mentre Liga ha scritto: "Grande Mancio, grandi ragazzi. Una botta d’energia per tutto il Paese. Grazie". Per l'occasione è tornata sui social anche Adele, la cantante inglese, che dopo il post per la vittoria in semifinale ha comunque voluto festeggiare i calciatori inglesi scrivendo: "Ci avete resi così orgogliosi! Avete riportato a casa il nostro gioco e ci avete riuniti tutti".