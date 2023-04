L’Italia si prepara per Ed Sheeran: “-” (Subtract) sarà celebrato come un evento In occasione dell’uscita dell’album di Ed Sheeran anche in Italia una serie di appuntamenti accompagneranno l’arrivo di “- (Subtract)”.

A cura di Redazione Music

Ed Sheeran (Theo Wargo/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame)

Anche l'Italia in prima linea per l'uscita del nuovo album di Ed Sheeran "-" (Subtract), che uscirà il prossimo 5 maggio chiudendo il ciclo degli album matematici. Così come in altri 14 Paesi del mondo, anche nel nostro Paese si preparano una serie di eventi per accogliere il nuovo album di quella che al momento è la più grande popstar del pianeta. Assieme a Australia, Germania, Brasile, Taiwan, America, Messico, Francia, tra le altre anche in Italia ci sarà la celebrazione con installazioni originali.

A Milano, per esempio, è stato creato un murales sui Navigli dedicato alla canzone "No strings". Ma questo è solo uno degli eventi: il 3 maggio, infatti, è prevista una maratona musicale che porterà i fan del cantautore britannico a immergersi per un pomeriggio intero nella musica di Sheeran: in una sala del cinema Anteo Palazzo del Cinema a Milano (Piazza Venticinque Aprile 8) dalle ore 15.00 verranno proiettati i 14 video con le tracce del nuovo album “-(Subtract)". I fan, quindi, potranno ascoltare il nuovo album in anteprima, due giorni prima dell'uscita ufficiale, a cui si aggiungeranno anche alcuni episodi della docuserie originale Disney+ "Ed Sheeran: Oltre la Musica" in cui si racconta la vita del cantante.

Ovviamente non poteva mancare una maratona direttamente nella serata immediatamente precedente all'uscita ufficiale, ovvero quella del 5 maggio. Alcuni negozi del Paese, infatti, rimarranno aperti esclusivamente a mezzanotte per poter acquistare una versione esclusiva di "- (Subtract)". Questo è l'elenco dei negozi:

