Ligabue sta male, rinviati i concerti di Roma ed Eboli: “Mi spiace per avervi causato problemi” A causa di un problema di salute, Ligabue è stato costretto a rinviare i concerti di Roma ed Eboli di cui sono state già annunciate le date del recupero.

Luciano Ligabue

Ligabue ha cancellato il concerto di Roma che avrebbe dovuto tenere il 19 novembre e ha annunciato il rinvio di quelli previsti a Eboli il 21 e 22 novembre a causa di un'influenza che gli rende impossibile poter salire sul palco. Il cantante di Correggio, quindi, riprenderà il tour il prossimo 24 novembre a Bari. L'annuncio è stato dato dallo staff del cantante che poi, comunque, ha voluto prendere la parola direttamente. Nella nota stampa si legge: "Si informa che, a causa di un virus influenzale che ha colpito in particolare la gola, i concerti di LUCIANO LIGABUE previsti questa sera, domenica 19 novembre, al Palazzo dello Sport di ROMA e al Pala Sele di EBOLI martedì 21 e mercoledì 22 novembre, sono posticipati al 3 e 4 dicembre ad EBOLI e il 9 dicembre a ROMA". Le date di Eboli saranno recuoerate il 21 e 22 novembre, mentre quella di Roma sarà recuperata il 19 novembre.

Il cantante è intervenuto direttamente dal camerino del Palazzetto dello Sport di Roma dove stava cercando comunque di salire sul palco, provando la voce mentre i fan avevano cominciato già a entrare: "La notizia l'avete già avuta, posso solo dirvi che mi dispiace veramente tanto. Avevo, ovviamente, molta voglia di divertirmi anche questa sera, come ieri sera, ma già da ieri sera ho avuto qualche problema di gestione della voce, per colpa di questo virus di merda che mi condiziona proprio nel riuscire a cantare. Ho provato tutto, oggi, mi sono imbottito di cortisone fino a mezz'ora fa. Ho fatto le prove al microfono fino alle 8, nonostante voi ci foste, dentro, io ero dietro a fare dei tentativi, ancora, per capire se c'era qualcosa da salvare".

Ligabue, però, ha preferito non salire sul apalco senza poter tenere un concerto decente: "Non posso pensare di fare un brutto concerto a Roma. Non ve lo meritate voi e non me lo merito nemmeno io, per cui, purtroppo, a malincuore, vi ho causato questo inconveniente. Il concerto, ovviamente, viene recuperato. Credo che vogliano fare lo stesso coi due di Eboli, così che possa riprendermi e non rischiare più di tanto. Scusate ancora per l'inconveniente, ma ci vediamo presto". Il tour, quindi, riprenderà il 24 novembre da Bari e i biglietti acquistati per i concerti di Roma e di Eboli resteranno validi per le nuove date, qualora lo si desiderasse, è possibile chiedere il rimborso per tali date entro il 30 novembre.